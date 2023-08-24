الخميس 24 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

اليوم، امتحان مواد “الصرف والإستاتيكا والأدب” لطلاب الثانوية الأزهرية للدور الثاني

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، فيتو

يواصل طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية اليوم الخميس امتحانات الدور الثاني للقسمين العلمي والأدبي والتي انطلقت السبت الماضي في كافة معاهد الجمهورية.

ويؤدي طلاب القسم الأدبي امتحان مادتي "الصرف، اللغة الأجنبية الثانية" فيما يؤدي طلاب القسم العلمي امتحان مادتي "الإستاتيكا والأدب والنصوص".
 

امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية 

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، أنه تم اتخاذ كل الإجراءات والاستعدادات لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني كما هو معمول به في الدور الأول، لأن هذه آخر وأهم مرحلة في تحديد مستقبل الطلاب، مؤكدًا أن فضيلة الإمام الأكبر  أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، شدد على ضرورة توفير كل سبل الراحة للطلاب. 

Advertisements

من جانبه بين الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه تم الاستعداد والتجهيزات لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني بعد انتهاء أعمال الدور الأول مباشرة، واتخاذ جميع الإجراءات والتعليمات الخاصة بالامتحانات، مؤكدا أن الامتحانات في شكلها الجديد كان لها دور كبير في القضاء على ظاهرة الغش، كما كان لالتزام الطلاب والملاحظين في الالتزام بالتعليمات دور في نجاح امتحانات الدور الأول.

 

امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 

ومن جانبه أوضح الشيخ أحمد عبدالعظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، أن المستشارين المسؤولين عن الأسئلة بدأوا عملهم منذ بداية إعلان النتيجة وانتهوا من كتابتها وتم  الطباعة يوم الخميس 10/ 8/ 2023 وتم إرسال أوراق الأسئلة  يومي 11 و12  من الشهر الجاري إلى مراكز توزيع الأسئلة، مضيفا أنه استعدت المناطق استعدادا كاملا لعمال الامتحانات، وتم إرسال جميع خطابات الندب والملاحظة إلى جميع المناطق الأزهرية وعددها 11 ألف خطاب ندب خارجي و9 آلاف ندب داخلي ليكون عدد من يشارك في أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 20 ألف على مستوى الجمهورية.

 

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي 49693 طالب وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين  من القسم الأدبي 33238، من البنين 21107، ومن الفتيات 12131، ومن القسم العلمي بنين 8648، ومن الفتيات 7807، بإجمالي 16455.

txt

اليوم، امتحان مواد “الأحياء والأدب والتفسير” لطلاب الدور الثاني في الثانوية الأزهرية

txt

ظهرت الآن، نتيجة تنسيق رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي في المعاهد الأزهرية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو،أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطال، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا،دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

امتحانات الدور الثانى للشهادة الثانوية الأزهرية امتحانات الشهادة الثانوية الازهرية الثانوية الأزهرية الثانوية الازهري الدور الثانى للشهادة الثانوية الأزهرية الشهادة الثانوية الازهرية طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية

مواد متعلقة

اليوم، امتحان مواد “الأحياء والأدب والتفسير” لطلاب الدور الثاني في الثانوية الأزهرية

ظهرت الآن، نتيجة تنسيق رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي في المعاهد الأزهرية

الأزهر عن رابع امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني: مرت دون شكاوى (صور)

اعتماد نتيجة امتحانات الدور الأول من الشهادة الثانوية الأزهرية للمعاهد الخارجية

الأكثر قراءة

أغرته الفلوس، ليفربول يغير موقفه بشأن مفاوضات اتحاد جدة لضم محمد صلاح

أحمد بهاء الدين، اختصم هيكل عند عبد الناصر وقطع علاقته بالسلطة بسبب السادات

لأسباب نفسية، الرجاء المغربي يفسخ عقد عمرو وردة

محامي كهربا: الوضع تغير بشأن غرامة كهربا بعد رحيل مجلس الزمالك وهذا ما يحدث

السياحة تفتح باب اعتماد شركات السياحة والوكلاء السعوديين للعمل بالعمرة، اليوم

صاروخ أم تفجير من الداخل؟ السيناريوهات المحتملة لتحطم طائرة قائد فاجنر

سر احتفال بوتين لحظة مقتل قائد فاجنر (فيديو)

صيانة السيارات، تعرف على أسباب إضاءة لمبة تيل الفرامل

Advertisements

منوعات

المزيد

أنا بيك بتشفع وبقلبي بدعيك، 19 صورة ترصد احتفال آلاف الأقباط بقنا بمولد السيدة العذراء (صور)

البحث عن عبقري رياضيات لمنحه مليون دولار

الحكومة الألمانية توقع خططا لتسهيل تغيير "الجنس"

توت عنخ آمون في موسكو لكشف أسرار لعنة الفراعنة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الحديد اليوم الخميس 24-8-2023 في الأسواق

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 24 أغسطس 2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 23-8-2023 في نهاية التعاملات

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 23-8-2023 في نهاية التعاملات

المزيد

انفوجراف

فوائد الكاجو لصحة الكبار والصغار (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الخميس 24 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 24 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 24 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية