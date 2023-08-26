نفوق 51 رأس ماشية وإصابة شخصين حصيلة حريق الداخلة في الوادي الجديد

نجحت قوات الحماية المدنية والإطفاء بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، مساء الجمعة، في إخماد حريق شب في حظائر ماشية بإحدى قرى مركز الداخلة.



تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة الحماية المدنية يفيد بنشوب حريق بحظائر ماشية داخل مزرعة بمركز الداخلة.

تبين سقوط برج كهرباء على أسلاك مغذية لمحول كهربي مما تسبب في حدوث شرارة كهربية مع صوت فرقعة عالية أسفر عن نشوب شرارات كهربية تسببت في نشوب حريق بمجموعة حظائر ماشية داخل مزرعة بقرية "الهنداو" التابعة لمركز الداخلة.

وأسفر الحريق عن إصابة كل من صابر أبو السعود شهاب، 50 عامًا، بجروح سطحية متفرقة بأنحاء الجسم، أحمد عيد عمر، 35 عامًا، باختناق مع ضيق في التنفس، وجرى نقلهما لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج.

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من جانبه أكد المهندس مجدي الطماوي، رئيس مركز الداخلة، أنه جرى الدفع بسيارات فناطيس مياه بإجمالي 6 فناطيس مياه لإخماد النيران، كما انتقلت سيارات الإطفاء لموقع الحريق، مع سيارات الوحدة المحلية للقرية والمركز لإخماد النيران بسبب صعوبة اخمادها في ظروف حالة الطقس السيء الذي تتعرض لها المحافظة متمثلة في عواصف ترابية تجتاح أرجاء الوادي الجديد بالكامل.



فيما أكد المهندس محمود جبالي، رئيس الوحدة المحلية لقرى " الهنداو" بمركز الداخلة، في تصريح خاص لـ" فيتو"، أن الحريق أسفر عن نفوق 17 رأس أبقار، 13 رأس ماعز و20 أرنب، وحمار مع تفحم مجموعة الحظائر التي نسب بها الحريق.



جرى تحرير محضر بالحريق وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وانتداب الأدلة الجنائية لتحديد أسباب وملابسات اندلاع الحريق.