السبت 26 أغسطس 2023
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محافظات

قوافل وعظ الوادي الجديد تجوب القرى لتصحيح المفاهيم الخاطئة ونشر الفكر الوسطي

قوافل وعظ الوادي
قوافل وعظ الوادي الجديد، ڤيتو

جابت قافلة منطقة الدعوة والإعلام الديني بمحافظة الوادي الجديد، بنشاطها الديني والدعوي، قري المحافظة برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وإشراف ومتابعة الدكتور نظير عيَّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية.  

وقال الدكتور عمر عبدالكريم مدير عام منطقة الدعوة والإعلام الديني بالوادي الجديد، في حديث خاص لـ “ڤيتو”، إن قافلة منطقة وعظ الوادي الجديد جابت قري ناصر الثورة، والجزائر، صنعاء، والكويت، وفلسطين بمركزي الخارجة وباريس لتصحيح المفاهيم الخاطئة ونشر الفكر الوسطي. 

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 وأوضح الدكتور عمر، أن القافلة تنشر صحيح الدين، وتصحح المفاهيم الخاطئة، والأخذ بأيدي الشباب وتبصيرهم بالمخاطر، من خلال ندوات في المدارس، والمعاهد، وقصر الثقافة، ومراكز الشرطة، ومراكز الشباب، وغيرها من المناطق بقري واحات الوادي الجديد.  

وأكد مدير عام منطقة وعظ الوادي الجديد، أن الدعوة لم تقتصر على المساجد فقط بل نذهب إلى الناس في كل مكان من الأماكن العامة والحدائق والمستشفيات واقسام الشرطة والمعاهد، وقصور الثقافة، ومراكز الشباب، للعبور بالمجتمع إلى بر الأمان، وحثهم على التحلي بالأخلاق الحميدة، كما تتعرض القافلة الدعوية للحديث عن مكانة الوطن، وواجب الدفاع عنه، والتحذير من الشائعات، حفاظًا على أمن واستقرار مصرنا الحبيبة.  

وأضاف، أن هذه القافلة الدعوية جاءت نتاج التعاون البناء بين الأزهر الشريف والجهات المعنية بالمحافظة، لتجوب أرجاء المحافظة للتواصل المباشر مع الجمهور، وبذلك لم تقتصر الدعوة علي المساجد فقط بل وصلت لكل مكان في المحافظة.   

  ودعا الدكتور عمر عبدالكريم، جميع المواطنين بالوادي الجديد، إلى الإلتفاف والتجمع حول قوافل الوعظ لنكون جميعنا يد واحدة، فوعاظ القوافل الدعوية التى تجوب جميع شوارع ميادين المحافظة للرد على كافة تساؤلاتهم الدينية ونصحهم وتوعيتهم لمبادئ وأصول دينهم الحنيف بفكر وسطى.  

 و من جانبه أشاد محافظ الوادي الجديد بدور الأزهر الشريف في تصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر الوسطية والاعتدال، ومحاربة الأفكار الهدامة، ووجه بفتح جميع الأبواب أمام القوافل الدعوية، والتي تأتي تنفيذًا لاستراتيجية الأزهر الشريف ورسالته السامية في الحفاظ على الوعي المجتمعي وحماية القيم المجتمعية والأخلاقية، والحفاظ على المجتمع المصري من كل محاولات العبث بأمنه واستقراره.

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