أخبار الرياضة اليوم.. رونالدو وماني يقودان النصر لأول انتصار بالدوري السعودي.. كاف ينعش خزينة الأهلي.. وتأهل الزمالك لنهائي البطولة العربية لليد

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة التي نشرها القسم الرياضي في “فيتو” والتي كان أبرزها:

قاد البرتغالي كريستيانو رونالدو والسنغالي ساديو ماني لاعبا النصر السعودي، فريقهما لاكتساح الفتح بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

ونجح كريستيانو رونالدو في تسجيل ثلاثية لفريقه النصر السعودي كما صنع الهدف الأول لزميله ساديو ماني، قبل أن يضيف اللاعب السنغالي الهدف الرابع أيضا.

Advertisements

بتلك النتيجة يرتفع رصيد فريق النصر إلى 3 نقاط في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد الفتح عند 4 نقاط في المركز السابع.

تصعيد خطير من لاعبات إسبانيا ضد رئيس الاتحاد بسبب قبلة التتويج

واصلت جيني هيرموسو، لاعبة منتخب إسبانيا، التصعيد لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بسبب رفضه الاستقالة من منصبه بعد فضيحة كأس العالم للسيدات.

وكان لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني تعرض لانتقادات لاذعة بعدما قام بتقبيل اللاعبة جيني هيرموسو خلال احتفالات تتويج إسبانيا بكأس العالم للسيدات دون موافقتها، ورفعت اللاعبة دعوى قضائية ضده، قبل أن يخرج روبياليس اليوم ليؤكد أنه لن يستقيل من منصبه، وبرر تصرفاته غير اللائقة، مما جعله يواجه مزيدًا من الهجوم.

ولكن هيرموسو نفت الأمر، حيث قالت في بيان رسمي جماعي: "أريد أن أوضح، كما يظهر في الصور، أنني لم أوافق في أي وقت على القبلة التي أعطاني إياها، وبالطبع لم أسع بأي حال من الأحوال إلى إثارة الرئيس، أنا لا أتسامح مع التشكيك في كلمتي، ناهيك عن أن تكون هناك كلمات مختلقة لم أقلها، نريد التأكيد على أنه لا ينبغي لأي امرأة أن تشعر بالحاجة إلى الرد على الصور القوية التي شاهدها العالم أجمع، وبالطبع، لا ينبغي لها أن تنخرط في مواقف غير توافقية.

واختتمت لاعبات منتخب إسبانيا البيان: "نريد أن نختتم هذا البيان بالمطالبة بتغييرات حقيقية، رياضية وهيكلية، تساعد المنتخب الوطني على مواصلة النمو، من أجل نقل هذا النجاح الكبير إلى الأجيال القادمة، حيث يملأنا الحزن أن مثل هذا الحدث غير المقبول ينجح في تشويه أعظم نجاح رياضي لكرة القدم النسائية الإسبانية، بعد كل ما حدث خلال كأس العالم للسيدات، نريد أن نوضح أن جميع اللاعبات الموقعات على هذه الرسالة لن يعدن إلى المنتخب الوطني إذا استمر القادة الحاليون".

خسر المنتخب الوطني لكرة السلة بقيادة المدير الفني الكندي روي رانا، أمام منتخب ليتوانيا بنتيجة (93-67)، في افتتاح مبارياته ببطولة كأس العالم المقامة حاليا بتنظيم مشترك بين الفلبين وإندونيسيا واليابان، وتستمر حتى يوم 10 سبتمبر المقبل.

فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على نظيره مضر السعودي بنتيجة 29 - 24، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات الدور نصف النهائي للبطولة العربية المؤهلة لكأس العالم للأندية "السوبر جلوب".

قدم لاعبو الزمالك أداء مميزا في الشوط الأول الذي انتهى لصالح الأبيض بنتيجة 13 - 7، قبل أن يواصل الفريق تألقه في الشوط الثاني ويتأهل لنهائي البطولة.

ومن المقرر أن يلتقي "يد الزمالك" مع الكويت الكويتي يوم الأحد المقبل في تمام الساعة السابعة والنصف مساء في نهائي البطولة.

أشارت تقارير تونسية إلى أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" حول 4 ملايين دولار لحساب الاتحاد المصري لكرة القدم، مكافأة فوز الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا.

فيما أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، أن حسابه البنكي استلم اليوم من الاتحاد الأفريقي مكافأة مالية قدرها 476 ألف و716 دولار، نظير مشاركة الترجي الرياضي في دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي.

وكان الأهلي قد توج بدوري الأبطال الموسم الماضي، عقب فوزه على الوداد المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدفين بمجموع لقاءات الفريقين ذهابًا وإيابًا.

يدرس مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، العديد من السير الذاتية حاليًا بشأن اختيار محلل أداء جديد للمارد الأحمر.

ويرغب كولر في زيادة أعضاء بالجهاز الفني للأهلي خلال الموسم الجديد من بينهم محلل أداء عالمي خاصة مع البطولات العديدة التي يشارك بها المارد الأحمر.

وبات من المنتظر أن يكون اللقاء المرتقب بين الفريقين منتصف سبتمبر المقبل في السعودية وفقًا لما كشفته بعض المعلومات القادمة من السعودية.

وخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لفحوصات وقياسات طبية صباح اليوم الجمعة حيث تم تقسيم اللاعبين إلى عدة مجموعات لإجراء تلك القياسات.

وتسلم مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تقريرا طبيا شاملا عن حالة الثنائي أكرم توفيق وكريم فؤاد حيث قطع الثنائي شوطا كبيرا في تنفيذ البرنامج التأهيلي للتعافي من الإصابة.