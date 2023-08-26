طريقة عمل الوايت صوص، لاستخدامه في الأكلات المختلفة

طريقة عمل الوايت صوص، الوايت صوص من الصوصات الشهيرة واللذيذة التى تستخدم عادة مع المكرونة ولها عشاق كثيرون لمذاقها الذى لا يقاوم.

وطريقة عمل الوايت صوص، سهلة وبسيطة وغير مكلفة فهو يشبه البشاميل، وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيره لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف سناء بغدادي، طريقة عمل الوايت صوص.

مكونات عمل الوايت صوص:-

2 ملعقة سمن

2 ملعقة دقيق

كيلو لبن حليب

علبة كريمة طهى

2 مكعب مرق

ملح

فلفل أبيض

رشة حبهان مطحون

طريقة عمل الوايت صوص:-

نحضر حلة على النار ونضع بها السمن ونحمر الدقيق حتى يحمر لونه.

ثم نضيف اللبن الحليب ونقلب حتى نحصل على قوام غليظ قليلا، ثم نضيف الكريمة، ونقلب.

ثم نتبل بالملح والفلفل والمرق ويكون حاهز للإستخدام حيث يوضع على المكرونة أو الأرز بطرق مختلفة.

طريقة عمل الوايت صوص بالفراخ

ويمكن عمل الوايت صوص بالفراخ، حيث نحضر الفراخ بعد غسلها بالملح والخل ونتبلها بالملح والفلفل وبهارات الفراخ، ثم نشوحها جيدا فى السمن حتى يحمر لونها، ثم ننشل الدجاج ونضعها جانبا، وفى نفس الحلة نضيف الدقيق ونحمر ثم نصب عليه الحليب ونقلب حتى يغلظ القوام، ثم نضيف الكريمة والتوابل، واخيرا نعيد له الفراخ ونتركه يغلى مرة واحدة ويقدم مع المكرونة.

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طريقة عمل الوايت صوص، فيتو

طريقة عمل الوايت صوص بالجمبري

ويمكن عمل الوايت صوص بالجمبري، حيث ننظف الجمبري جيدا ونشوحه فى الزبد جيدا حتى تمام النضج، ثم ننشله من على النار ونضعه جانبا، وفى نفس الحلة نضيف الدقيق ونحمر ثم نصب عليه الحليب ونقلب حتى يغلظ القوام، ثم نضيف الكريمة والتوابل وتكون بها بهارات سمك، واخيرا نعيد له الجمبري ونترك الوايت صوص يغلى مرة واحدة ويقدم مع المكرونة.

ويمكن عمل المكرونة بالوايت صوص

مكونات عمل المكرونة بالوايت صوص:-

مكرونة قلم أو أى نوع حسب الرغبة

زيت

ملح

للصوص

ملعقة زبد

ملعقة دقيق

2 كوب لبن حليب

كوب ماء

2 مكعب مرقة دجاج

ملح

فلفل أبيض

رشة جوز الطيب

طريقة عمل المكرونة بالوايت صوص:-

- نسلق المكرونة فى الماء مع إضافة الزيت والملح.

- وبعد تمام نضجها ننشلها من الماء، ونتركها جانبا.

- ثم نحضر الصوص، حيث نحمر الدقيق فى الزبد جيدا، ثم نضيف اللبن الدافئ والماء تدريجيا مع التقليب على النار الهادئة.

- ثم نتبل بالملح والفلفل وجوز الطيب، ويمكن التحكم فى سمك الوايت صوص حسب الرغبة فهناك من يفضله سميكا وآخرون يفضله خفيفا، ويمكن إضافة كريمة الطهى له حسب الرغبة.

- ثم نحضر المكرونة المسلوقة، ونضيفها إلى الوايت صوص ونتركها تغلى معه مرة واحدة، ثم نرفع المكرونة من على النار وتقدم ساخنة، مع البانية أو الفاهبتا حسب الرغبة.