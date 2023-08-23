ميمي جمال تكشف تفاصيل جديدة عن تطورات حياة صلاح السعدني (فيديو)

صلاح السعدني، كشفت الفنانة ميمي جمال، آخر تطورات حياة الفنان القدير صلاح السعدني بعد ابتعاده عن الساحة الفنية منذ عدة سنوات.

انعزال صلاح السعدني

وأكدت خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج "تفاصيل" الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل بقناة "صدى البلد2": "الفنان صلاح السعدني منعزل اليومين دول ومش بيتكلم مع أي حد وعايش حياته مع نفسه".

حياة صلاح السعدني

وأضافت: "صلاح السعدني دايما بيقول انه شخص كنباوي بيحب الكنبة أوي وقعدة الكنبة وبيتفرج علي التليفزيون".

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صحة صلاح السعدني

ولفتت ميمي جمال إلى أنه دائمة التواصل مع أحمد السعدني للاطمئنان على الحالة الصحية لوالده الفنان صلاح السعدني، وهو يؤكد لي أنه بخير.

أعمال صلاح السعدني

وأشارت إلى أنها شاركت صلاح السعدني عدة أعمال فنية مثل الباطنية والإخوة أعداء.

في وقت سابق، روت الفنانة ميمي جمال، قصة مثيرة عن زوجها الفنان الراحل حسن مصطفى، بعدما حاولت إحدى السيدات خطفه منها.

تغير حال حسن مصطفى بسبب فتاة

وقالت ميمي جمال خلال لقائها ببرنامج “معكم” الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي بقناة “سي بي سي”: "حسيت بتغير في حال زوجي الراحل حسن مصطفى لما كان بيشتغل في مسرحية وفيها بنات بتوع رقص واستعراض، والمسرحية دي كان فيها 3 كوميديانات هو واحد منهم، وقتها شكيت إنه على علاقة بواحدة".

حركات فتاة حول حسن مصطفى

وأضافت: "عرفت أن فتاة في المسرحية مع حسن مصطفى كانت بتدخل له أوضته وتكلمه وتعمل حركات وهو كان راجل كبير، فتيجي بنت عندها 18 سنة وتخش تحط إيديها على أكتافه وتقوله شايف المانيكير أنا حاطة عليه حروف اسمك، والبنت كانت بتلعب عليه وهو راجل كبير في السن، وهو طبعًا انجذب وانبهر رغم أنه مش جان ولا حسين فهمي وما كانش جميل".



نزوة حسن مصطفى

وتابعت ميمي جمال: "فضلت البنت تلعب على حسن مصطفى وتقول له والنبي يا أستاذ توصلني علشان أنا ساكنة هنا قريب وركبت معاه مرة أو مرتين وصلها بيتها، وعرفت وأنا بشتغل في القاهرة وهو كان في إسكندرية بتفاصيل النزوة من البنت اللي بتقطع التذاكر لأنها كانت صاحبتي فشافت منظر ما عجبهاش فكلمتني وقالت لي لازم تيجي وأن شايفة إنك تيجي الأسبوع ده علشان فيه شوية حاجات مش حلوة وتستاهل إنك تيجي بسرعة، فركبت ورُحت إسكندرية ولقيته جاي من برة فقلت له وصلت الهانم، وقتها اتخض وقال لي هانم مين؟ فقلت له الحكاية كلها اللي حصلت مع البنت، وقتها انفعل وقال إيه الكلام ده بصوت عالي ومين اللي قال لك الكلام ده والناس دي عايزة تخرب البيوت، فقلت له كلامك ده مش هياكل معايا، قلت له أنا هنساها وهعتبرها شوية لعب عيال وكلام فارغ وهعمل نفسي أني معرفش حاجة".

ميمي جمال تتحدث عن فترة ابتعادها عن التمثيل



ميمي جمال: تلقيت عرضا لعمل عملية تجميل، وهذا سبب تناولي المهدئات لفترة طويلة.

هل طلبت ميمي جمال الطلاق من حسن مصطفى؟



وأكدت: "لم أكن أرغب في فشل زواجي بـ حسن مصطفى علشان عندي بنات، وما طلبتش بعد ما عرفت بالنزوة بتاعته الطلاق خوفًا على بناتي".