السبت 26 أغسطس 2023
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أخبار مصر

غدا، إجراء اختبارات المستوى للطلاب العائدين من الخارج للقبول بالجامعات المصرية

د. مصطفى رفعت، فيتو
د. مصطفى رفعت، فيتو

حددت أمانة المجلس الأعلى للجامعات، بإشراف ومتابعة د. مصطفى رفعت أمين المجلس،  مواعيد وأماكن عقد امتحانات تحديد المستوى للطلاب المصريين العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية، غدًا الأحد، الراغبين في الالتحاق بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية، وذلك في تخصصات (الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة، الهندسة)، بالتعاون مع قيادات جامعتي القاهرة وعين شمس.

وجاءت مواعيد وأماكن عقد امتحانات تحديد المستوى على النحو التالي:

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طلاب الطب البشري

ويتم امتحانهم بكلية الطب جامعة القاهرة، يوم الأحد الموافق 27/8/2023، في العاشرة صباحًا، وسيكون مقر لجنة الامتحان بقاعات الامتحانات أعلى قاعة المؤتمرات بكلية الطب قصر العيني، ويكون دخول الطلاب من البوابة الرئيسية لكلية طب قصر العيني، علمًا بأنه سيتم توجيه الطلاب بواسطة أفراد الأمن لسهولة وصول الطلاب لمقر قاعات الامتحانات.

 

 طلاب الصيدلة

كما يتم امتحانهم بكلية الصيدلة جامعة القاهرة، يوم الأحد الموافق 27/8/2023، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا، في مدرج فائق هاشم بالدور الأول مبنى A، ومدرج منصور خليفة بالدور الثالث مبنى A، وسيكون دخول الطلاب من البوابة الرئيسية للكلية (شارع قصر العيني)، وسيتم استقبال الطلاب من البوابة، ومساعدتهم للتوجه إلى مقر اللجنة.

- طلاب طب الأسنان: سيتم امتحانهم بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس، يوم الأحد الموافق 27/8/2023، في العاشرة صباحًا، وذلك في مدرجات الطلاب ومدرجات الدراسات العليا، وسيكون دخول الطلاب من باب الكلية الرئيسي وسيتم تحديد المسار إلى مكان الامتحانات بلوحات إرشادية.

- طلاب الهندسة: سيتم امتحانهم بكلية الهندسة جامعة عين شمس، يوم الأحد الموافق 27/8/2023، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وسيتم عقد الامتحانات في (مبنى عمارة قاعة 500 – مدرجات "ب" و"د"، وصالة رسم قاعة الدور الثاني بالمبنى الرئيسي)، على أن يكون دخول الطلاب من بوابة رقم 6، وسيتم تحديد مسارات للطلاب من البوابة حتى مقر اللجنة بلوحات إرشادية.

وعلى الطالب إحضار إثبات الشخصية (جواز السفر أو بطاقة الرقم القومي وصورة منها لتسليمها للأمن عند الدخول).

 

ويأتي إجراء امتحانات تحديد المستوى تنفيذًا لقرار مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية برئاسة د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن الموافقة على إجراء امتحانات تحديد المستوى للطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية؛ لاستكمال دراستهم الجامعية بالجامعات الخاصة والأهلية، وفقًا لعدد من الضوابط والإجراءات التنفيذية.

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