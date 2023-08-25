الجمعة 25 أغسطس 2023
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محافظات

رئيس كهرباء الوادي الجديد لـ فيتو: عودة الكهرباء لمركز الداخلة خلال ساعات

سقوط أعمدة كهرباء
سقوط أعمدة كهرباء بالوادي الجديد، فيتو

أكد المهندس ياسر عمر رئيس قطاع كهرباء الوادي الجديد ونقيب المهندسين بالمحافظة فى تصريح خاص لـ «ڤيتو»، أن الساعات القليلة المقبلة ستشهد عودة الكهرباء بشكل نهائي لكافة أرجاء مركز الداخلة، بعد سقوط برج كهرباء و15 عمود إنارة بالمنطقة الواقعة بين قرية أسمنت وقري غرب الموهوب بقرى الداخلة.

واستطرد رئيس قطاع الكهرباء بالوادي الجديد، أن الأعمدة الواقعة بالكتلة السكنية أوشكت على الانتهاء، بعد الاستعانة بكافة أجهزة القطاع، لافتًا إلى أن الأعمدة الواقعة بالزراعات سينتهي العمل منها فور الانتهاء من أعمدة الكتلة السكنية.

 

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وأوضح رئيس قطاع كهرباء الوادي الجديد إن قطاع الكهرباء يعمل بكامل طاقته منذ بداية موجة الطقس السيئ على مستوى المحافظة وجرى الدفع بطاقم الهندسة والشبكات إلى مواقع الأبراج المتضررة لإعادة ضخ التيار الكهربائي مرة أخرى مؤكدًا على أن الكهرباء لم تنقطع لفترات طويلة رغم سوء الأحوال الجوية حيث تم وضع خطة تغذية بديلة لضمان تدفق التيار الكهربائي لكافة المناطق السكنية في المحافظة.



وأضاف عمر أن مركز الداخلة هو الأكثر تضررًا بسبب سوء الأحوال الجوية حتى الآن حيث وضع القطاع أولوية تشغيل الكهرباء بانتظام فى المناطق السكنية والخدمية وذلك مراعاة لظروف المواطنين مشيرًا إلى أنه جرى إعلان حالة الطوارئ لأقصى درجة والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والوحدة المحلية لمركز الداخلة من أجل الحفاظ على انتظام تدفق التيار الكهربائي والتدخل الفورى لإعادة إصلاح وصيانة الأعطال الناتجة عن سوء الأحوال الجوية.

 

يذكر أن قطاع كهرباء الوادي الجديد، أعلن منذ فجر اليوم، رفع حالة الطوارئ لأقصى درجاتها على مستوى المحافظة بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية المختصة لمواجهة سوء الأحوال الجوية والتى أسفرت اليوم الجمعة عن سقوط برج كهرباء بمنطقة غرب الموهوب و15 عمود إنارة بقرى الداخلة وعلى الفور تم الدفع بوحدات الهندسة والشبكات للتدخل الفورى وجرى إحلال 10 أعمدة وجارى استكمال العمل فى باقي الأعمدة المتضررة.

 

 

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