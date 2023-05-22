تسليم جثمان طفل بالشرقية لذويه، وشهود: كان بيلعب وسقط في الترعة

صرحت النيابة العامة بمحافظة الشرقية بدفن جثة طفل لقي حتفه،غرقًا بإحدى الترع بدائرة مركز شرطة كفر صقر بعد اختفائه لعدة ساعات وتسليم الجثمان لذويه لدفنه بمقابر أسرته.

إخطار مديرية أمن الشرقية

وكان اللواء محمد صلاح مساعد الوزير لأمن الشرقية تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة كفرصقر بورود بلاغ من أسرة الطفل “أحمد.ا.م” البالغ من العمر 3 سنوات تقريبا ومقيم عزبة عبده التابعة لقرية شنيط بدائرة المركز باختفاء طفلهم فجأة من أمام منزلهم الكائن بالعزبة وبحثوا عنه ولكن دون جدوى.

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فيما عثر الأهالي لاحقا على جثة الطفل غارقا في ترعة والتى تبعد عدة امتار قليلة عن منزل أسرة الطفل ووفقا لشهود العيان، فإن الطفل المتوفى كان يلهو بالقرب من منزله واختل توازنه وسقط في مياه الترعة.



فيما جرى انتشال جثة المتوفي ونقله إلى مشرحة المستشفى والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة التي طلبت معاينة الجثة وبيان سبب الوفاة، وطلبت كذلك تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها ومدى وجود شبهة جنائية في حدوث الوفاة من عدمها.

دور الطب الشرعي



ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

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