الجمعة 25 أغسطس 2023
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120 سبيكة ذهبية، تسليم كنز من سويسرا للصليب الأحمر

سبائك الذهب، فيتو
سبائك الذهب، فيتو

حسم القضاء السويسري مصير الكنز الذي تم العثور عليه على متن قطار منذ 4 أعوام ماضية، وذلك بعد فشل الجهود في تحديد هوية صاحبه.


سويسرا تسلم الكنز الذهبي الذي تم العثور عليه للصليب الأحمر 

وذكرت النيابة العامة السويسرية في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، أنها تسلم الكنز المكون من 120 سبيكة ذهبية إلى الصليب الأحمر، وذلك بعد العثور عليهم منذ عام 2019.


وتجدر الإشارة إلى أن السلطات السويسيرية عثرت على كنز مكون من 120 سبيكة ذهب في عام  2019 على متن أحد القطارات خلال رحلة متجهة من سانت جالن إلى لوسيرن.

 

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ومن بين الملصقات الموجودة على العبوة عبارة "مقتنيات ثمينة تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر" التي تتخذ في مدينة جنيف السويسرية مقرًا.

 

وأوضح البيان أن "الطرد كان يحتوي على 120 سبيكة ذهبية  عليها شعار وأرقام تسلسلية"، مضيفا أن الوزن الإجمالي للذهب المخبأ بلغ 3,7 كيلوجرامات.

 

ولم يذكر البيان قيمة القطع، لكن سبائك الذهب عيار 24 قيراطا تُباع حاليا بحوالى 60 ألف دولار للكيلو الواحد.

 

وقال البيان "على الرغم من التحقيقات المكثفة، لم يتم تحديد مالك سبائك الذهب"، وبالتالي، "لا علاقة (لهذه السبائك) بجريمة ملكية محتملة"، وفق النيابة العامة في لوسيرن التي أغلقت التحقيقات في القضية.

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