الجمعة 25 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

ارتفاع في أسعار الذهب، المؤشر العالمي مساء اليوم الجمعة 25-8-2023

مؤشر الذهب، فيتو
مؤشر الذهب، فيتو

المؤشر العالمي للذهب، يشهد مؤشر الذهب ارتفاعا قويا في حركة التعاملات، وخلال هذه الفترة تحديدا انعكس هذا على السوق المحلي والذي يشهد تحركات صاعدة في  سعر الجرام يوميا، حيث أن الذهب يعد ملاذا آمنا لأصحاب المحافظ الاستثمارية، وأداة استثمارية  قوية بالإضافة لسندات الدولار والعقارات والتداول في البورصة بلا شك. 

 

التحليل الفنى لمؤشر الذهب العالمى، فيتو 

 

 

مؤشرات الذهب في البورصة المصرية 

وجاءت أسعار الذهب اليوم كالتالي: بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 2630 جنيه  للشراء، ويمكن القول إن السعر الاسترشادي لـسعر جرام الذهب اليوم هو معيار ومقياس لحركة تداولات الذهب يوميًّا بالأسواق، والمنشور على موقع البورصة المصرية وعلى حسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية يمكن تحديد سعر الجرام، وبحسب السعر المتاح على موقع البورصة المصرية، فإن السعر المتاح للشراء لعيار 24 يمكنك معرفته يوميًّا من خلال الموقع الرسمي للبورصة المصرية باستثناء يومي العطلات، الجمعة والسبت  من  هنـــــــــا  . 

Advertisements

 

المعدن الأصفر فاجأ الجميع

المعدن الأصفر فاجأ الجميع وهناك حاليا صعود قوية في مؤشر الذهب التصحيحي العالمي عند المستوى 1936.70 دولار للأونصة الواحدة، وهذا بعدما جاء السعر للأونصة الواحدة هابطا من المستوى 1990 دولار للأونصة الواحدة كما أن هناك هبوطا من السعر العالمي حاليا في تلك الفترة بعد استمرار رفع سعر الفائدة الأمريكية، مشيرا إلى أن الذهب في اتجاه هبوط منذ 8 أسابيع والهدف التالي هو 1940 نقطة لعقود فيوتشرز للذهب ولكن مع ذلك هناك مقاومة عنيفة لهذا السعر.

كما تشهد أسعار الذهب صعودا في حركة التداولات بالبورصة العالمية بعد أن تسببت بيانات الوظائف الأمريكية في شكوك بشأن قوة سوق العمل الأمريكي وبالتالي مسار أسعار الفائدة القادم، حيث ارتفع سعر الذهب  عند المستوى 1936.70  دولار للأونصة ليشهد تغيرات حول هذا المستوى. 

مؤشرات الذهب، فيتو 

ماذا تعرف عن رحلة الذهب عالميا ؟ 

ما يقرب من 75٪ من الذهب المتداول اليوم تم استخراجه منذ عام 1910 بالرجوع إلى بيانات مجلس الذهب العالمي فإن إجمالي كمية الذهب المستخرج في العالم حوالي 190 ألف طن، ويمكن تمثيل الكمية بمكعب بطول ضلع يبلغ حوالي 21 مترًا ؛ وبلغ احتياطي الذهب 54 ألف طن، وإذا كان سعر أونصة الواحدة حوالي 1.5 دولار أمريكي، فيعادل إجمالي قيمة التعدين حوالي 9 تريليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل 40٪ من تجارة الذهب الحالية التي نشأت في القارة السمراء القديمة أفريقيا، وبلغ إنتاجها ذروته عام 1970، حوالي 1480 طنًا، أي ما يعادل 79٪ من موارد الذهب العالمية.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

 

الذهب سعر الذهب سعر جرام الذهب اسعار جرام الذهب اليوم الجمعه 25 8 2023 سعر جرام الذهب اليوم الجمعة سعر الذهب فى مصر الجمعه 25 8 2023 بكام الدهب النهارده بكام الذهب اليوم الجمعه 25 8 2023 بكام الدهب اليوم الجمعه فى مصر 25 8 2023 سعر سبيكة الذهب اليوم الجمعه الذهب اليوم الدهب أسعار الذهب سعر الذهب فى محلات الصاغة ارخص سبيكة ذهب

مواد متعلقة

سعر جرام الذهب، المؤشر العالمي للمعدن الأصفر اليوم الجمعة 25-8-2023

ارتفاع جديد فى سعر الذهب، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية اليوم الخميس 24-8-2023

الأكثر قراءة

كاف ينعش خزينة الأهلي بمبلغ ضخم

بعد زفافهما بـ24 ساعة، وفاة عروسين بسبب السخان الكهربائي في الغربية

غدا نظر دعوى تطالب بسحب لقب السوبر من النادي الأهلي

حبس مسئول حكومي جمع 20 مليون جنيه من منصبه في شبين القناطر

بعد استبعادهم من معسكر تركيا، هل يستغني بيراميدز عن هذا الثلاثي؟

دولة إفريقية تعلن الحداد على مقتل قائد فاجنر

فشل مفاوضات اتحاد جدة مع بديل محمد صلاح

تعليمات وإرشادات مهمة للطلاب العائدين من الخارج بشأن امتحان تحديد المستوى

Advertisements

منوعات

المزيد

9.5 طن كوكايين، تفاصيل أكبر عملية تهريب مخدرات في إسبانيا

دراسة جديدة تكشف عن سر تقلص أعداد الفراشات في أوروبا

توقعات الأبراج حظك اليوم الجمعة 25-8-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 25-8-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 25-8-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الجمعة 25-8-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 25-8-2023 في السوق المحلي

مواعيد تسليم شقق الإسكان المتميز ودار مصر في دمياط الجديدة

المزيد

انفوجراف

3 أعراض للإصابة بأورام البنكرياس الخبيثة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

58 دعاء من القرآن الكريم نافعة للمسلم في كل شيء

تعرف على مبطلات الوضوء الصحيحة والمختلف عليها

وزير الأوقاف: قضاء حوائج الناس من أهم القربات إلى الله

المزيد
الجريدة الرسمية