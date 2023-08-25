الجمعة 25 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

خالد يوسف: أنا شخص جماهيري وفني موجه للناس العادية (فيديو)

خالد يوسف، فيتو
خالد يوسف، فيتو

خالد يوسف، علق المخرج خالد يوسف على الانتقاد الذي يتعرض له في كثير من الأحيان بسبب آرائه أو أعماله.

 

وقال خالد يوسف خلال لقائه ببرنامج وشوشة على قناة النهار: هذا ربما سببه أنني شخص متطرف في فني وفي آرائي.. وآرائي حادة".

وأضاف: لم أكن أقصد أن أكون هكذا أبدا لكنه قدري ورضيت به، مشيرا إلى أنه في تجربته دائم التواصل مع الناس حتى منذ أن كان طالبا بالجامعة، وكان ينجح في انتخابات اتحاد الطلاب لأنه جماهيري.

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وتابع إنه لا يسعى لأن يقدم فنه للنخبة أو لفئة معينة، وإنما للناس العاديين فهو موجه لهم ويحرص دائما على أن يكون مفهوما.

 

يذكر أن آخر أعمال خالد يوسف كان مسلسل "سره الباتع"، والذي عرض في شهر رمضان الماضي من بطولة أحمد فهمي، أحمد السعدني، وخالد الصاوي، أحمد عبد العزيز، هالة صدقي، حنان مطاوع، هدى الإتربي، ميدو عادل، عمرو عبد الجليل، أحمد توفيق، صلاح عبد الله، رانيا التومي، منة فضالي، وغيرهم.

 

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