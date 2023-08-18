خالد يوسف يحتفل بخطوبة نجل شقيقه على فتاة نوبية (فيديو)

احتفل المخرج خالد يوسف بحفل خطوبة نجل شقيقه الراحل صلاح على فتاة نوبية في أجواء عائلية مبهجة.

حفل خطوبة نجل شقيق خالد يوسف

وشارك خالد يوسف الجمهور بمقطع فيديو من حفل خطوبة نجل شقيقه وذلك من خلال حسابه الشخصي عبر موقع “فيس بوك”.

وعلق “يوسف” علي الفيديو قائلا:" جائني خالد ابن شقيقي المرحوم صلاح ليخبرني انه احب فتاة ويريدني ان اخطبها له تهللت فرحا وسعادة فخالد لسه مولود اول امبارح بالنسبالي

وأضاف: “ولما سألته هي منين قالي من النوبة قولتله بفرح بجد قالي ايوه وسبب سعادتي الزائدة أنها نوبية فـ أنا اعشق سمار النوبة واعشق جنوب الوادي واهله الذين هم اصل مصر وجذرها الضارب في عمق التاريخ وذهبت معه لأضع يدي على كنز إنساني فريد في هذه الفتاة وأهلها”

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وتابع:" فالطيبة متجسدة فيها والأصل متجلي في والدها ونقاء القلب ظاهر في والدتها وحلاوة اللسان وطلاوته في اخواتها لا تخطئها أُذن الأصم وأرواح عائلتها تطير معها من خفتها

الف مبروك ليك يا خالد والف مبروك لعروسته الجميلة ليلة ويارب كل ايامكوا سعادة وهنا.

يذكر أن آخر أعمال خالد يوسف كان مسلسل "سره الباتع"، من بطولة أحمد فهمي، أحمد السعدني، وخالد الصاوي، أحمد عبد العزيز، هالة صدقي، حنان مطاوع، هدى الإتربي، ميدو عادل، عمرو عبد الجليل، أحمد توفيق، صلاح عبد الله، رانيا التومي، منة فضالي، وغيرهم.

تصوير مظاهرات 30 يونيو

وأشار: "فكرة تصوير المظاهرات كانت عندي من وقت ثورة 25 يناير 2011، وطلبت من الشئون المعنوية تصوير ثورة 30 يونيو ووافقوا وقالولي هات كل معداتك والمصورين وبالفعل صورنا لمدة 3 ايام وكنا بنطلع من قاعدة في الماظة من خلال طيارة بتمسح كل القاهرة ثم تتجه إلى الإسكندرية فتمسح كل الدلتا وهي رايحة ثم تمون وتطلع تكمل تصوير وتتجه جنوبا إلى الصعيد ثم مدن القناة، وتم التصوير من خلال 3 طائرات جابت كل المحافظات".

أكثر مشاهد ثورة 30 يونيو المؤثرة

وتابع: "اكتر مشهد أثر فيا أثناء تصوير ثورة 30 يونيو كان في القرى المصرية، وكل قرى الدلتا اللى متمكنش يخرج للمركز كان بيتظاهر في قريته، وكان الطيار يقولي على أسماء القرى وعدد السكان فكنت الاقي لو قرية عددها 5 آلاف نلاقي الـ5 آلاف مواطن في الشارع، وأنا بقول إن اللى نزل في ثورة 30 يونيو اكتر من 30 مليون مواطن لو بحساب النهر الأحمر في قرى الدلتا اللى كانوا كلهم رافعين اعلام مصر، ازاي ينكروا انهم مكنوش 30 مليون وكل الناس كانوا في الشارع، وتصوير ميدان التحرير كان مسح كامل للميدان مش تصوير فوتوشوب ولا زووم علي ناس معينة، وبدأوا يقولوا دي ثورة فوتوشوب من أول يوم وقال عصام العريان من صنيعة مخرج انتوا عارفينه".

وأكد: "ميدان رابعة العدوية كان به بضعة آلاف وقالوا اني صورته كجزء من مشاهد ثورة 30 يونيو وده مش حقيقة، وانا مكان ممنوع على عدي من عليه بتعليمات الجيش تخوفا من استهداف حد للطيارة".



سبب عدم تصوير خالد يوسف رابعة

وأوضح: "عملت مسح لكل المناطق إلا ميدان رابعة تخوفا من الاستهداف برشاش أو أر بي جيه، وده كان تعليمات من الجيش".

