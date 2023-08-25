الجمعة 25 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

بيلا حديد تشن هجوما على وزير إسرائيلي بسبب تصريحاته عن العرب

بيلا حديد وبن غفير،
بيلا حديد وبن غفير، فيتو

شنت عارضة الأزياء الأمريكية من أصل فلسطيني، بيلا حديد، هجوما انتقدت فيه وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، بسبب تصريحات له خلال مقابلة تلفزيونية على قناة 12 العبرية


بيلا حديد تهاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي 

ووصفت بيلا حديد تصريحات إيتمار بن غفير بالعنصرية، وذلك بعد حملة انتقادات كبيرة تعرض لها الوزير الإسرائيلي بسبب تصريحاته عن الضفة الغربية.

 

وكان بن غفير قال في تصرؤيحات متلفزة على قناة 12 العبرية:" حقي وحق زوجتي وأولادي في التنقل في الضفة الغربية أهم من حقوق العرب في الحركة.. حقوقي في الحياة تأتي قبل حقوقهم في الحركة.. هذا هو الواقع".

 

وفي منشور لها على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، قالت بيلا حديد:""لا ينبغي أن يوجد مكان في أي وقت وخاصة في عام 2023، تكون فيه حياة شخص أكثر أهمية من حياة شخص آخر.. لا سيما بسبب أصوله أو أو ثقافته أو تفضيلاته".

 

ووصفت الكثير من الشخصيات الإعلامية البارزة في العالم تغريدات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، بأنها عنصرية، قائلين إنها تكشف الوجه الحقيقي لدولة الاحتلال.

 

Advertisements


أمريكا تدين تصريحات إيتمار بن غفير 

وفي السياق ذاته  شن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الجمعة، هجومًا حادًا على عارضة الأزياء، واصفا إياها بـ"كارهة إسرائيل".

 

ونشر وزير الأمن القومي تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر قال فيها:" إن بيلا حديد أخذت مقطعًا من كلامه ووزعته على العالم لتظهره عنصريًا ومظلما".

 

ومن جانبها أصدرت  وزارة  الخارجية الأمريكية بيانا أدانت فيه  "التصريحات التحريضية للوزير الإسرائيلي بن غفير" قائلة: مثل هذه التصريحات تسبب ضررًا كبيرًا، خاصة عندما من يطلقها هم أشخاص في مناصب قيادية".

 

وفي وقت سابق أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية كذلك  في بيان "التصريحات والمواقف العنصرية التي يطلقها بن غفير، والتي تحرض باستمرار على تكريس الاحتلال، وتعميق الاستيطان، وفرض المزيد من أشكال الظلم والاضطهاد والعقوبات الجماعية على المواطنين الفلسطينيين".

txt

بن غفير يعلن إقالة مفوض الشرطة الإسرائيلية بسبب خلاف بينهما

txt

دعوات إسرائيلية لعزل الوزير المتطرف بن غفير

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

بن غفير عارضة الأزياء الأمريكية بيلا حديد إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الاسرائيلي

مواد متعلقة

بن غفير يعلن إقالة مفوض الشرطة الإسرائيلية بسبب خلاف بينهما

دعوات إسرائيلية لعزل الوزير المتطرف بن غفير

واشنطن: "زيارة" بن غفير للحرم القدسي استفزازية وخطابه تحريضي

الأكثر قراءة

القبض على شبكة تجسس إسرائيلية في دولة عربية

قنبلة زجاجة الخمر، أسرار عملية تفجير طائرة قائد فاجنر (فيديو جراف)

كاف ينعش خزينة الأهلي بمبلغ ضخم

بعد استبعادهم من معسكر تركيا، هل يستغني بيراميدز عن هذا الثلاثي؟

بعد زفافهما بـ24 ساعة، وفاة عروسين بسبب السخان الكهربائي في الغربية

سعر الدولار الآن, ارتفاع مؤشر الورقة الخضراء الرئيسي مساء اليوم الجمعة

البطولة العربية لليد، الزمالك يتفوق على مضر السعودي بالشوط الأول (صور)

أسما شريف منير تكشف حقيقة إصابتها بالاكتئاب وسبب حلقها لشعرها بالكامل

Advertisements

منوعات

المزيد

120 سبيكة ذهبية، تسليم كنز من سويسرا للصليب الأحمر

9.5 طن كوكايين، تفاصيل أكبر عملية تهريب مخدرات في إسبانيا

دراسة جديدة تكشف عن سر تقلص أعداد الفراشات في أوروبا

توقعات الأبراج حظك اليوم الجمعة 25-8-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني في البنك المركزي مساء اليوم الجمعة 25/8/2023

الجنيه ينجح في تكبيل حركة سعر الدرهم الإماراتي بالبنك المركزي

الأوراق المطلوبة لقيد المحامين في الجدول الابتدائي

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 25-8-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

قنبلة زجاجة الخمر، أسرار عملية تفجير طائرة قائد فاجنر (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية زواج الأم في المنام وعلاقتها بالانتصار على الأعداء

58 دعاء من القرآن الكريم نافعة للمسلم في كل شيء

تعرف على مبطلات الوضوء الصحيحة والمختلف عليها

المزيد
الجريدة الرسمية