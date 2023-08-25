بيلا حديد تشن هجوما على وزير إسرائيلي بسبب تصريحاته عن العرب

شنت عارضة الأزياء الأمريكية من أصل فلسطيني، بيلا حديد، هجوما انتقدت فيه وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، بسبب تصريحات له خلال مقابلة تلفزيونية على قناة 12 العبرية



بيلا حديد تهاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي

ووصفت بيلا حديد تصريحات إيتمار بن غفير بالعنصرية، وذلك بعد حملة انتقادات كبيرة تعرض لها الوزير الإسرائيلي بسبب تصريحاته عن الضفة الغربية.

وكان بن غفير قال في تصرؤيحات متلفزة على قناة 12 العبرية:" حقي وحق زوجتي وأولادي في التنقل في الضفة الغربية أهم من حقوق العرب في الحركة.. حقوقي في الحياة تأتي قبل حقوقهم في الحركة.. هذا هو الواقع".

وفي منشور لها على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، قالت بيلا حديد:""لا ينبغي أن يوجد مكان في أي وقت وخاصة في عام 2023، تكون فيه حياة شخص أكثر أهمية من حياة شخص آخر.. لا سيما بسبب أصوله أو أو ثقافته أو تفضيلاته".

ووصفت الكثير من الشخصيات الإعلامية البارزة في العالم تغريدات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، بأنها عنصرية، قائلين إنها تكشف الوجه الحقيقي لدولة الاحتلال.

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أمريكا تدين تصريحات إيتمار بن غفير

وفي السياق ذاته شن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الجمعة، هجومًا حادًا على عارضة الأزياء، واصفا إياها بـ"كارهة إسرائيل".

ونشر وزير الأمن القومي تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر قال فيها:" إن بيلا حديد أخذت مقطعًا من كلامه ووزعته على العالم لتظهره عنصريًا ومظلما".

ومن جانبها أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا أدانت فيه "التصريحات التحريضية للوزير الإسرائيلي بن غفير" قائلة: مثل هذه التصريحات تسبب ضررًا كبيرًا، خاصة عندما من يطلقها هم أشخاص في مناصب قيادية".

وفي وقت سابق أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية كذلك في بيان "التصريحات والمواقف العنصرية التي يطلقها بن غفير، والتي تحرض باستمرار على تكريس الاحتلال، وتعميق الاستيطان، وفرض المزيد من أشكال الظلم والاضطهاد والعقوبات الجماعية على المواطنين الفلسطينيين".

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