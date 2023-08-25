مسرح محكى القلعة "كامل العدد" قبل ساعة من انطلاق أولى ليالي المهرجان (صور)

شهد مسرح محكى قلعة صلاح الدين الأيوبي، منذ قليل، إقبالا جماهيريا كبيرا، وذلك قبل انطلاق أولى ليالي مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ 31، حيث رفع المسرح شعار "كامل العدد".

ومن المقرر أن تشهد الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة افتتاح المهرجان اليوم الجمعة، حيث تكرم الوزيرة ويرافقها الدكتور خالد داغر رئيس دار الاوبرا المصرية بعد ذلك 11 شخصية أثرت الساحة الفنية فى مصر والوطن العربي.

و تحيي الفنانة السورية فايا يونان الفاصل الأول من الحفل، ثم يعقبها النجم مدحت صالح في الفاصل الثاني بقيادة المايسترو أحمد عامر.

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مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

جدير بالذكر أن الدورة 31 من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء تتواصل على مدار 14 يوما وتقام في الفترة من الجمعة 25 أغسطس حتى الخميس 7 سبتمبر المقبل.

تذكرة مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

وكانت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، أعلنت في وقت سابق عن الأسعار الجديدة لتذاكر حضور حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء فى دورته الـ31، والذى يقام بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار متمثلة فى الهيئة العامة لتنشيط السياحة.

وأكد الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا أنه سيتم بيع تذاكر مهرجان القلعة من خلال أكشاك البيع، والسعر سيكون مرتبطا بسعر دخول القلعة وهو 60 جنيها مع وجود استثناء للأطفال.

حفلات مهرجان القلعة للموسيقى

وتضم دورة هذا العام 45 حفلا متنوعا منهم 31 حفلا على مسرح المحكى لكل من فايا يونان، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، اوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو محمد سعد باشا، فريق وسط البلد، نادية مصطفى، هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، سيمون، هشام عباس، عز الأسطول، مني بوركهارد، مصطفى حجاج، مصطفى شوقى، أحمد جمال.

بالإضافة إلى نجوم الأوبرا للموسيقى العربية مع الفنان على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة محمد الموجي، نسمة عبدالعزيز، عزيز مرقة، سعيد الارتيست، كورال كلية التربية الموسيقية، وليد توفيق، هشام خرما، غالية بن على، المنشد احمد العمري، الشيخ ياسين التهامي، عبير نعمة، محمد محسن بمصاحبة سيني سيمفونى أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة، مجموعة التشيللو state of hermony، نسمة محجوب، لينا شاماميان، كورال مركز تنمية المواهب، الموسيقار عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى، إضافة إلى عروض لفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.