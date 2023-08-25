9.5 طن كوكايين، تفاصيل أكبر عملية تهريب مخدرات في إسبانيا

تتعدد عمليات ضبط المواد المخدرة في بلدان العالم سواء أثناء تهريبها عبر المطارات أو الموانئ أو الحدود البرية، وفي عملية تعتبر هي الأكبر في تاريخ إسبانيا تمكن رجال الشرطة من إحباط أكبر عملية تهريب مادة الكوكايين المخدر.



عملية التهريب الكبرى في تاريخ إسبانيا



وقالت الشرطة الإسبانية في بيان صادر عنها تعليقا على الحادث، إنه تم ضبط ما يقرب من 9,5 أطنان من الكوكايين كانت مخبأة في صناديق موز واردة من الإكوادور، في أكبر عملية ضبط من نوعها في تاريخ البلاد.

وأضافت الشرطة الإسبانية في بيانها، أن عملية الضبط تمت في ميناء الجزيرة الخضراء (ألخثيراس) في جنوب البلاد، وتشكل "أكبر شحنة من الكوكايين المخبّأ في إسبانيا حتى الآن"، وهي عبارة عن 9436 كيلوغراما كانت مخبأة في صناديق للموز في حاوية مبردة.

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وتشكل هذه العملية: "ضربة غير مسبوقة لأحد أهم التنظيمات الإجرامية على المستوى العالمي، في توزيع الكوكايين والذي يتعامل مع أهم الشبكات الإجرامية في أوروبا"، وفق ما أشار البيان، من دون تحديد هوية هذه المنظمة.

وكُشف في هذه العملية عن شعارات أكثر من 30 منظمة إجرامية أوروبية كانت ستتلقى محتويات الشحنة.

ويمكن للمنظمة المسؤولة عن عملية النقل هذه أن ترسل ما يصل إلى 40 حاوية شهريا إلى أوروبا، و"لديها شبكة تجارية واسعة لشحن الحاويات من الإكوادور إلى إسبانيا"، باستخدام ميناء فيغو أيضًا، في شمال غرب إسبانيا.

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