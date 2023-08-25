الجمعة 25 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

أسامة نبيه يقود المريخ السوداني إلى دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا

أسامة نبيه، فيتو
أسامة نبيه، فيتو

دوري أبطال أفريقيا، قاد أسامة نبيه المدير الفني لنادي المريخ السوداني، فريقه إلى دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعدما تعادل في الإياب مع أوتوهو الكونغولي بدون أهداف.

 

المريخ السوداني يتأهل إلى دور الـ32 من دوري أبطال افريقيا

ونجح أسامة نبيه في قيادة فريقه المريخ السوداني لدور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا بعدما تعادل في الإياب مع أوتوهو الكونغولي بدون أهداف، ليستفيد من قاعدة الهدف خارج الأرض بعدما تعادل في الكونغو برازفيل بنتيجة 1-1.

وأقيمت مباراة اليوم في رواندا، حيث لا تقام مباريات الأندية السودانية في البلاد بسبب الأحداث السياسية التي تشهدها السودان مؤخرا.

Advertisements

ويقود أسامة نبيه فريق المريخ السوداني فنيا خلفا للبرازيلي ريكاردو منذ شهر يوليو الماضي.

وينتظر المريخ الفائز من مباراة يانج أفريكانز التنزاني وإيه أس إيه أس بطل جيبوتي، فيما وصل المريخ في النسخ الـ 3 الأخيرة لدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

ويعد أفضل إنجاز للفريق السوداني في دوري أبطال أفريقيا الوصول لنصف نهائي نسخة 2015 وخسر حينها من مازيمبي الكونغولي.

وكان نادي المريخ السوداني أعلن يوم 16 يوليو الماضي عن التعاقد رسميا مع المدير الفني أسامة نبيه مدربا للفريق لمدة عام واحد بداية من الموسم المقبل.

لحظة توقيع عقود تدريب أسامة نبيه لفريق المريخ السوداني، فيتو 

ويمتد عقد نبيه لمدة عام وسيكون إلى جانبه جهاز فني معاون من مصر يضم معد بدني ومدرب حراس واختصاصي علاج طبيعي.

وتمت إجراءات التوقيع بالعاصمة المصرية القاهرة بحضور منير نبيل عضو مجلس الإدارة نائب رئيس القطاع الرياضي، وهيثم محمد نور المدير العام للنادي.

وتولى نبيه تدريب نادي الزمالك بصفة مؤقتة قبل أن يرحل من منصبه بعد عودة المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا لمنصبه ثم رحل نهائيا عن القلعة البيضاء.

أسامة نبيه مديرا فنيا للمريخ السوداني

دوري أبطال أفريقيا، أحمد الغندور حكما لمباراة الجيش الملكي وإسكو كارا التوجولي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

دوري أبطال أفريقيا أسامة نبيه المريخ السوداني اوتوهو الكونغولي الزمالك

مواد متعلقة

دوري أبطال أفريقيا، أحمد الغندور حكما لمباراة الجيش الملكي وإسكو كارا التوجولي

أندية النيجر تعلن الانسحاب من بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

الأكثر قراءة

كاف ينعش خزينة الأهلي بمبلغ ضخم

بعد زفافهما بـ24 ساعة، وفاة عروسين بسبب السخان الكهربائي في الغربية

غدا نظر دعوى تطالب بسحب لقب السوبر من النادي الأهلي

حبس مسئول حكومي جمع 20 مليون جنيه من منصبه في شبين القناطر

فشل مفاوضات اتحاد جدة مع بديل محمد صلاح

بعد استبعادهم من معسكر تركيا، هل يستغني بيراميدز عن هذا الثلاثي؟

دولة إفريقية تعلن الحداد على مقتل قائد فاجنر

تعليمات وإرشادات مهمة للطلاب العائدين من الخارج بشأن امتحان تحديد المستوى

Advertisements

منوعات

المزيد

9.5 طن كوكايين، تفاصيل أكبر عملية تهريب مخدرات في إسبانيا

دراسة جديدة تكشف عن سر تقلص أعداد الفراشات في أوروبا

توقعات الأبراج حظك اليوم الجمعة 25-8-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 25-8-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 25-8-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الجمعة 25-8-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 25-8-2023 في السوق المحلي

مواعيد تسليم شقق الإسكان المتميز ودار مصر في دمياط الجديدة

المزيد

انفوجراف

3 أعراض للإصابة بأورام البنكرياس الخبيثة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

58 دعاء من القرآن الكريم نافعة للمسلم في كل شيء

تعرف على مبطلات الوضوء الصحيحة والمختلف عليها

وزير الأوقاف: قضاء حوائج الناس من أهم القربات إلى الله

المزيد
الجريدة الرسمية