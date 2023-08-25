أسامة نبيه يقود المريخ السوداني إلى دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا

دوري أبطال أفريقيا، قاد أسامة نبيه المدير الفني لنادي المريخ السوداني، فريقه إلى دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعدما تعادل في الإياب مع أوتوهو الكونغولي بدون أهداف.

المريخ السوداني يتأهل إلى دور الـ32 من دوري أبطال افريقيا

ونجح أسامة نبيه في قيادة فريقه المريخ السوداني لدور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا بعدما تعادل في الإياب مع أوتوهو الكونغولي بدون أهداف، ليستفيد من قاعدة الهدف خارج الأرض بعدما تعادل في الكونغو برازفيل بنتيجة 1-1.

وأقيمت مباراة اليوم في رواندا، حيث لا تقام مباريات الأندية السودانية في البلاد بسبب الأحداث السياسية التي تشهدها السودان مؤخرا.

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ويقود أسامة نبيه فريق المريخ السوداني فنيا خلفا للبرازيلي ريكاردو منذ شهر يوليو الماضي.

وينتظر المريخ الفائز من مباراة يانج أفريكانز التنزاني وإيه أس إيه أس بطل جيبوتي، فيما وصل المريخ في النسخ الـ 3 الأخيرة لدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

ويعد أفضل إنجاز للفريق السوداني في دوري أبطال أفريقيا الوصول لنصف نهائي نسخة 2015 وخسر حينها من مازيمبي الكونغولي.

وكان نادي المريخ السوداني أعلن يوم 16 يوليو الماضي عن التعاقد رسميا مع المدير الفني أسامة نبيه مدربا للفريق لمدة عام واحد بداية من الموسم المقبل.

لحظة توقيع عقود تدريب أسامة نبيه لفريق المريخ السوداني، فيتو

ويمتد عقد نبيه لمدة عام وسيكون إلى جانبه جهاز فني معاون من مصر يضم معد بدني ومدرب حراس واختصاصي علاج طبيعي.

وتمت إجراءات التوقيع بالعاصمة المصرية القاهرة بحضور منير نبيل عضو مجلس الإدارة نائب رئيس القطاع الرياضي، وهيثم محمد نور المدير العام للنادي.

وتولى نبيه تدريب نادي الزمالك بصفة مؤقتة قبل أن يرحل من منصبه بعد عودة المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا لمنصبه ثم رحل نهائيا عن القلعة البيضاء.