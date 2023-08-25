الجمعة 25 أغسطس 2023
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محافظات

بسبب انفجار محول كهرباء، إصابة شخصين ونفوق مواشٍ في حريق بالوادي الجديد (صور)

إخماد حريق بالوادي
إخماد حريق بالوادي الجديد، ڤيتو

انفجر محول كهرباء، اليوم الجمعة، ما تسبب في اندلاع حريق بمجموعة حظائر ماشية داخل مزرعة بقرية " الهنداو" التابعة  لمركز الداخلة بالوادي الجديد، أسفر عن إصابة شخصين ونفوق رؤوس ماشية.

 

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة الحماية المدنية يفيد بنشوب حريق بحظائر ماشية داخل مزرعة بمركز الداخلة. 


وتبين انفجار محول كهرباء تسبب في نشوب حريق بمجموعة حظائر ماشية داخل مزرعة بقرية " الهنداو" التابعة لمركز الداخلة، أسفر عن إصابة كل من صابر ابو السعود شهاب، 50 عاما، بجروح سطحية متفرقة بأنحاء الجسم، أحمد عيد عمر، 35 عاما، باختناق مع ضيق في التنفس، وجرى نقلهما لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج، كما أسفر الحريق عن نفوق رؤوس ماشية جاري حصرها عقب الانتهاء من اخماد الحريق.

 

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انتقلت سيارات الإطفاء لموقع الحريق، مع سيارات الوحدة المحلية للقرية والمركز لإخماد النيران بسبب صعوبة اخمادها في ظروف حالة الطقس السيء الذي تتعرض لها المحافظة متمثلة في عواصف ترابية تجتاح أرجاء الوادي الجديد بالكامل.


جاري تحرير محضر بالحريق وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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إدارة الحماية المدنية اصابة شخصين النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالوادي الجديد نشوب حريق

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