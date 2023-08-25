رئيس الإنجيلية يشارك الاحتفال بتوزيع جوائز مدارس الأحد لكنائس المنيا

شارك الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الجمعة، في احتفال توزيع هدايا المسابقة الصيفية لقطاعي مدارس الأحد والمرحلة الإعدادية بمجمع كنائس المنيا الإنجيلي، وذلك بالكنيسة الإنجيلية الثانية بالمنيا، بحضور القس ايهاب طلعت رئيس مجلس التربية بسنودس النيل الانجيلي، والقس عصام عطية راعي الكنيسة الإنجيلية الثانية بالمنيا، والقس كمال رشدي الراعي الشريك بالكنيسة الإنجيلية الثانية بالمنيا، والقس إميل ماهر رئيس لجنة التربية بمجمع مشيخة المنيا الإنجيلي، والمهندس أيمن انور نائب رئيس لجنة التربية، وعدد كبير من قيادات مجمع مشيخة المنيا الإنجيلي.

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وخلال خطاب الاحتفال عبر رئيس الطائفة الإنجيلية عن سعادته الكبيرة بمشاركته نشاط مجلس التربية بمجمع مشيخة المنيا الإنجيلي والاحتفال بتوزيع هدايا مسابقات الصيف لقطاعي مدارس الاحد واعدادي، وقال:" فخور بتواجدي اليوم، وأسعد أيام حياتي وأنا أشارك أبنائي واحبائي خدمة مدارس الأحد".

وأضاف الدكتور القس أندريه زكي: " أن أعظم قيمة عظيمة في حياتنا هو الهنا العظيم، ونحن من نضيف القيمة الحقيقية للعالم والأشياء".

رئيس الإنجيلية ومحافظ الإسماعيلية يشهدان الاحتفال بتجديدات مباني الكنيسة الإنجيلية

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، فى حفل افتتاح تجديدات مباني الكنيسة الإنجيلية بمحافظة الإسماعيلية، بحضور سيادة اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، وسيادة اللواء محمد نصرة، مدير المنطقة الشمالية الشرقيه للمخابرات العامة بمحافظة الإسماعيلية، وسيادة العميد خالد الدرديري، مدير مكتب المخابرات الحربية بالمحافظة، والمهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، والدكتور القس راضي عطالله، رئيس سنودس النيل الإنجيلي،

والدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والدكتور القس إبراهيم زكريا، رئيس مجمع الدلتا الإنجيلي، والقس أيمن سامي، راعي الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية، والقس نادي لبيب، راعي الكنيسة الإنجيلية بالمقطم وعدد كبير من القيادات الدينية والسياسية والشعبية بالمحافظة.

وقدم رئيس الإنجيلية خطاب الحفل، وقال في بداية كلمته: "أشعر بفرح كبير وأنا وسط شعب الإسماعيلية العظيم نحتفل معًا بافتتاح تجديدات مباني الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية، واليوم ونحن نقدم نموذجًا حيًّا للعيش المشترك، ونشكر الله على بلادنا الغالية مصر التي نعشقها ونعمل بجهد من أجلها، وأقول اليوم هذه الكلمات عن قناعة ومحبة حقيقية، وأتقدم بخالص الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على دولة المواطنة والقانون التي نعيش فيها اليوم، كما أرحب بسيادة اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، الذي يشاركنا جميع أفراحنا، ونشكر جميع حضور اليوم من شركاء الوطن من جميع القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة والذي يمثل اللحمة الوطنية الفريدة للشعبِ المصري العظيم".



وأضاف رئيس الإنجيلية خلال كلمته: "الكنيسة تعمل وتتلاحم مع الناس ومن أجل احتياجات الناس، ودورها الأساسي خدمة الجميع بدون إبهار وبدون أي تفرقة أو تمييز".

ومن جانبه، أكد اللواء شريف فهمي بشارة، خلال كلمته على اعتزازه بالمشاركة اليوم باحتفال الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية، كما رحب بزيارة رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي لمحافظة الإسماعيلية، وعبر المحافظ عن سعادته الكبيرة بمشهد مشاركة جميع أطياف المجتمع الإسماعيلي من قيادات أمنية وتنفيذية ودينية، مؤكدًا "أن هذا هو جوهر الشعب المصري العظيم الذي يعكس الشخصية المصرية".



وأضاف "بشارة": "نحن جميعًا نتحمل معًا مسؤولية بناء الشخصية المصرية، ودعم قيم العيش المشترك، وما نشهده اليوم مشاعر مصرية حقيقية تستحق منا الجهد والتعاون من أجل تحقيق الأفضل لبلادنا مصر الغالية".



كما شارك بالحضور في حفل الإسماعيلية الدكتور سامي هاشم، عضو مجلس النواب، والأستاذة أمال رزق، عضو مجلس النواب، وفضيلة الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، والدكتور محمد البحيري، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وفضيلة الشيخ أحمد بيومي، رئيس المنطقة الأزهرية، وفضيلة الشيخ جمال علي، مدير إدارة الأوقاف بالإسماعيلية، وفضيلة الشيخ أشرف السعيد، مدير عام منطقة الوعظ والإرشاد، والقمص بنيامين، نيابة عن الأنبا صارافيم أسقف الإسماعيلية للأقباط الأرثوذكس، والأب اندراوس، نيابة عن الأنبا بولا مطران ابراشية الإسماعيلية للأقباط الكاثوليك.