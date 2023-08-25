الجمعة 25 أغسطس 2023
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سياسة

طرق الاحتيال في عقود الإيجار القديم، تعرف عليها

السكن بنظام عقد الإيجار
السكن بنظام عقد الإيجار القديم، فيتو

ظهرت مؤخرا طرق جديدة للنصب على الراغبين في السكن بنظام عقد الإيجار القديم، وبموجب طرق النصب يمكن تقليل العقد من 59 سنة، إلى 3 سنوات أو أقل ما يسبب خسائر فادحة للمستأجرين وفق هذا النمط. 

 

ضوابط تقليل مدة عقد الإيجار 

 

رغم وجود العقد المبرم بين الطرفين على أن تكون مدة الإيجار 59 سنة، إلا أن هناك حالات يتم فيها تقليل تلك المدة إلى 3 سنوات أو سنة واحدة طبقًا للقانون، حيث يتعين على المستأجر الوقوف على صفة المؤجر، فإذا كان الموقع على العقد غير المالك الأصلي كالوكيل، أو الشريك على الشيوع، أو الوصى، أو الحارس، فإن القانون منع هؤلاء من تحرير عقود تزيد على 3 سنوات، وفى حالات أخرى سنة واحدة مثل الوصى، وبالتالى يحق للأصيل أن يقيم دعوى قضائية بطلب إنقاص مدة عقد الإيجار إلى 3 سنوات.

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 شروط إنقاص مدة العقد من 59 إلى 3 سنوات 

 

1- الإيجار الصادر من الوكيل أو النائب.

2- الإيجار الصادر من أحد الملاك على الشيوع.

3- الإيجار الصادر من الحارس القضائي.

4- الإيجار الصادر من الوصى فى الأراضي الزراعية، وسنة واحدة فى المباني.

 

عن القانون المدني 

 

القانون المدني، هو أحد فروع القانون الخاص الذي ينظم العلاقات التي تنشأ بين أشخاص لا يعمل أيهم بصفته صاحب سيادة، وينظم القانون المدني الروابط القانونية المالية فيما عدا ما يتعلق منها بالتجارة، والشخصية الخاصة بعلاقات الأفراد بعضهم وبعض، وهو بهذا التعريف ينظم نوعين من العلاقات الخاصة للأفراد: المعاملات المالية، والأحوال الشخصية.

 

وتشمل الحقوق المالية على اختلاف أنواعها ومصادرها ومجالها، فيما عدا ما ينفرد بتنظيمه وبصفة خاصة قانون التجارة. 

 

الحقوق الشخصية والالتزامات في القانون المدني 

 

رابطة دائن بمدين، والتي قد يكون مصدرها العقد أو الإرادة أو الفعل غير المشروع أو الفعل النافع أو القانون الذي يطبق قواعد القانون المدني في حالة عدم وجود نص بالعقود المحررة بين الأشخاص ما لم تخالف نصوص العقد قواعد النظام العام ويكون الالتزامات والحقوق الناشئة بموجب هذه العقود واجبة النفاذ بين طرفي العقد. 

 

 سلطة مباشرة لشخص على شيء وتشمل حق الملكية وسلطاته الثلاثة من الاستعمال والاستغلال والتصرف، والحقوق المتفرعة عنه كالانتفاع والاستعمال والسكنى وحق الحكر، كما تشمل أيضًا الحقوق العينية التبعية التي توجد تابعة لحق الشخص كالرهن الرسمي والرهن الحيازي وحق الامتياز وحق الاختصاص.

 

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