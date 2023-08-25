تحطم مقاتلة أمريكية قرب قاعدة عسكرية في كاليفورنيا

تعرضت طائرة حربية أمريكية للتحطم، بالقرب من قاعدة ميرامار الجوية لمشاة البحرية في سان دييجو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.



تحطم طائرة حربية أمريكية



ومن جانبها نقلت شبكة فوكس نيوز عن متحدث عسكري قوله:" إن شخصا واحدا كان على متن الطائرة "F/A-18 Hornet"، وأن الحادث وقع في منطقة نائية شرق القاعدة".



وفي السايق ذاته أصدرت قاعدة ميرامار بيانا رسميا أكدت قالت فيه: "نحن على علم بحادث يتعلق بطائرة F/A-18 Hornet بالقرب من MCAS Miramar ".

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وأضافت القاعدة الأمريكية في بيانها: "هذه الطائرة ليست جزءا من جناح الطائرات البحرية الثالث ولكنها كانت تعمل من قاعدة MCAS Miramar. يقع موقع التحطم في ممتلكات حكومية شرق المحطة الجوية ولا توجد مؤشرات على حدوث أضرار في الممتلكات على الأرض".

واختتمت القاعدة العسكرية الأمريكية بيانها: "أعمال البحث والإنقاذ مستمرة. لقد بدأ التحقيق".



وفي السنوات الأخيرة تعرضت عدد من المقاتلات الأمريكية لحوادث تحطم قرب قواعد عسكرية أو في حدود خارج البلاد، وكانت المقاتلة إف 35 الأحدث في الأسطول الأمريكي لها نصيب الأسد من تلك الحوادث.



وأوقفت عدد من الدول التي تستخدم المقاتلة إف 35 استخدام هذه المقاتلة داخل قواتها الجوية بعد تكرار حوادث سقوط وتحطمها في عدد من الدول.

و أجرت الولايات المتحدة الأمريكية دراسات جديدة على المقاتلة لتحديد أوجه القصور ومعالجتها على الفور، خشية أن تضر الحوادث المتكررة بسمعة السلاح الجوي الأمريكي الأقوى في العالم

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