الجمعة 25 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

تحطم مقاتلة أمريكية قرب قاعدة عسكرية في كاليفورنيا

تحطم طائرة امريكية،
تحطم طائرة امريكية، فيتو

تعرضت طائرة حربية أمريكية للتحطم، بالقرب من قاعدة ميرامار الجوية لمشاة البحرية في سان دييجو بولاية  كاليفورنيا الأمريكية.


تحطم طائرة حربية أمريكية 


ومن جانبها نقلت شبكة فوكس نيوز عن متحدث عسكري قوله:" إن شخصا واحدا كان على متن الطائرة "F/A-18 Hornet"، وأن الحادث وقع في منطقة نائية شرق القاعدة".


وفي السايق ذاته أصدرت قاعدة ميرامار بيانا رسميا أكدت  قالت فيه: "نحن على علم بحادث يتعلق بطائرة F/A-18 Hornet بالقرب من MCAS Miramar ".

Advertisements

وأضافت القاعدة الأمريكية في بيانها: "هذه الطائرة ليست جزءا من جناح الطائرات البحرية الثالث ولكنها كانت تعمل من قاعدة MCAS Miramar. يقع موقع التحطم في ممتلكات حكومية شرق المحطة الجوية ولا توجد مؤشرات على حدوث أضرار في الممتلكات على الأرض".

 

واختتمت القاعدة العسكرية الأمريكية بيانها: "أعمال البحث والإنقاذ مستمرة. لقد بدأ التحقيق".


وفي السنوات الأخيرة تعرضت عدد من المقاتلات الأمريكية لحوادث تحطم قرب قواعد عسكرية أو في حدود خارج البلاد، وكانت المقاتلة إف 35 الأحدث في الأسطول الأمريكي لها نصيب الأسد من تلك الحوادث.


وأوقفت عدد من الدول التي تستخدم المقاتلة إف 35 استخدام هذه المقاتلة داخل قواتها الجوية بعد تكرار حوادث سقوط وتحطمها في عدد من الدول.
و أجرت الولايات المتحدة الأمريكية دراسات جديدة على المقاتلة لتحديد أوجه القصور ومعالجتها على الفور، خشية أن تضر الحوادث المتكررة بسمعة السلاح الجوي الأمريكي الأقوى في العالم

 

txt

بيان عاجل من الجيش الأمريكى بشأن دخول قواته العراق

txt

لأول مرة الجيش الأمريكي يستخدم سفينة حربية في مهام لمقاومة التمدد الصيني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الجيش الأمريكي كاليفورنيا قاعدة ميرامار الجوية طائرة حربية امريكية فوكس نيوز أمريكا اف 35 الطائرات البحرية

مواد متعلقة

بيان عاجل من الجيش الأمريكى بشأن دخول قواته العراق

لأول مرة الجيش الأمريكي يستخدم سفينة حربية في مهام لمقاومة التمدد الصيني

قادرة على اختراق قيادة الجيش الأمريكي.. قاعدة تجسس صينية على حدود أمريكا وكوبا كلمة السر (فيديو جراف)

الأكثر قراءة

بعد استبعادهم من معسكر تركيا، هل يستغني بيراميدز عن هذا الثلاثي؟

مدرب مانشستر سيتي يعلق على أنباء اقتراب لاعبه من ليفربول

اتحاد جدة يفاوض نجم الدوري الهولندي لتعويض فشل صفقة محمد صلاح

فوائد التين البرشومي، يقوي العظام وينظم السكر بالدم ويحمي من السرطان

التصوير منتصف أكتوبر، محمد إمام يبدأ التحضير لـ "شمس الزناتي"

كاف ينعش خزينة الأهلي بمبلغ ضخم

بعد يومين من مصرع قائد فاجنر، بوتين يصدر قرارا هاما بشأن الجماعات المسلحة

الجيش الليبي يطلق عملية عسكرية موسعة على الحدود الجنوبية

Advertisements

منوعات

المزيد

دراسة جديدة تكشف عن سر تقلص أعداد الفراشات في أوروبا

توقعات الأبراج حظك اليوم الجمعة 25-8-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 25-8-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

بنموذج للأهرامات ومفاعل الضبعة، روس أتوم تحتفل بذكرى تأسيسها

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 25-8-2023 في السوق المحلي

مواعيد تسليم شقق الإسكان المتميز ودار مصر في دمياط الجديدة

شروط الالتحاق بدورة المرحل الجوي بالأكاديمية المصرية لعلوم الطيران

أسعار الفاكهة اليوم، العنب يسجل 22 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

3 أعراض للإصابة بأورام البنكرياس الخبيثة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على مبطلات الوضوء الصحيحة والمختلف عليها

وزير الأوقاف: قضاء حوائج الناس من أهم القربات إلى الله

فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ولماذا سميت بهذا الاسم

المزيد
الجريدة الرسمية