إجراءات مطلوبة لإثبات حالات التلبس بارتكاب الجرائم

يحدد قانون الإجراءات الجنائية، الحالات التي يثبت فيها التلبس، والضوابط التي لا غنى عنها، وبدونها يصبح التلبس غير مناسب ولا يجوز إطلاقه.

أهمية زمن مشاهدة الجريمة في إثبات التلبس

1- مشاهدة الجريمة لحظة ارتكابها (يقصد بها وقت وقوع الجريمة).

2- مشاهدة الجريمة بعد ارتكابها بوقت قصير: كمشاهدة الجاني وهو خارج بالمسروقات حيث لم نشاهده وقت السرقة أو الهروب من البيت مسرعا مما يجعل مجالا للشك.

3- ملاحقة الجاني بعد وقوع الجريمة، سواء بواسطة المجني عليه أو المارة بعد ارتكابه للجريمة مباشرة حتى الإمساك ما يوفر حالة التلبس، أما مشاهدة الجاني في وقت آخر وملاحقته والإمساك به، لايعني ذلك تلبسا.

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4- مشاهدة الجاني بعد ارتكاب الجريمة بوقت قصير يحمل أشياء تدل على انه مرتكب أو شريك في الجريمة: بأن يشاهد الجاني بعد ارتكابه الجريمة بوقت قصير يحمل في يده آلات تفيد بأنه مرتكب الجريمة.

5- مشاهدة الجاني بعد ارتكاب الجريمة بوقت قصير بحيث تدل على أنه مرتكب الجريمة أو شريك.

عن قانون الإجراءات الجنائية

الإجراءات الجنائية هي عملية إصدار الأحكام القضائية في القانون الجنائي، ورغم أن الإجراءات الجنائية تختلف بدرجةٍ كبيرة فيما بينها بمقدار حق النظر بالدعوى، إلا أنَّها تبدأ عمومًا باتهام جنائي رسمي، وتنتج عنها إما إدانة أو تبرئة المتهم من الجناية.

حاليًا، يضع القانون الجنائي في الكثير من الدول الديمقراطية المحكومة بالقانون ضرورة للإثبات على عاتق المدعي، بحيث أنه من وظيفة المدعي إثبات تهمة المتهم (المدعى عليه) بشكلٍ قاطع، وذلك على عكس ما يحصل عندما تعطى مهمة إبات براءة المتهم إلى الدفاع، ويحل الشك بالحكم في صالحه.

يُعرَف هذا الاحتياط باسم افتراض البراءة، وهو مفروضٌ في دول مجلس أوروبا الـ46، بموجب البند السادس من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وكذلك فإنَّه متضمن في اتفاقيات أخرى لحقوق الإنسان، رغم أن كيفية تطبيقه تختلف من بلدٍ إلى آخر.

ويمكن تعريف قانون الإجراءات الجنائية بأنه مجموعة القواعد التي تنظم سير الدعوى الجنائية الناشئة من الواقعة الإجرامية منذ لحظة ارتكاب الجريمة وحتى يصدر حكم بات وكيفية تنفيذ هذا الحكم.