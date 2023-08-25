الجمعة 25 أغسطس 2023
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خارج الحدود

الجيش الليبي يطلق عملية عسكرية موسعة على الحدود الجنوبية

أحمد المسماري، فيتو
أحمد المسماري، فيتو

أعلن الجيش الليبي اليوم الجمعة، عن إطلاق عملية عسكرية واسعة ودقيقة ومحددة الأهداف في النطاق الحدودي الجنوبي تأمينًا لحدود الدولة الليبية ومقدراتها وسلامة مواطنها وجزءً من استمرار بسط سيطرتها ونفوذها على كل شبر من ارض ليبيا.

الجيش الليبي يطلق عملية عسكرية واسعة في الحدود الجنوبية 

وقال مدير إدارة الإعلام والتعبئة والناطق باسم القيادة العامة للجيش اللييي، اللواء أحمد المسماري، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة: إن الجيش الليبي  تلقى تقارير  ومعلومات متواترة لغرف القيادة والمعلومات لديها من نقاط السيطرة والمراقبة بالاضافة الى المعلومات الاستخباراتية والامنية الدقيقة والواسعة. 

وأضاف اللواء أحمد  المسماري ان القوات المسلحة الليبية لن تسمح أن تكون ليبيا منطلقًا لأي جماعات أو تشكيلات مسلحة تشكل تهديدًا لجيراننا او قاعدة انطلاق لأي أعمال غير قانونية.
 

وأكد المتحدث باسم الجيش الليبي على المحافظة على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الصديقة والشقيقة والجارة ومشاكلها السياسية.

واشار أحمد المسماري إلى أن  العملية العسكرية الحالية تشارك فيها نخبة قواتك الجيش الليبي برًا وجوًا ولن تتوقف العملية حتى تحقيق أهدافها التي وضعتها لها القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية. 

وذكر بيان الجيش الليبي  : نظرًا لما تمر به منطقتنا والاقليم في نطاق دول جنوب الصحراء والساحل من توترات سياسية وامنية واسعة طيلة الأشهر الماضية مما اسهم في هشاشة الوضع في تلك الدول وضعف قدرتها على التحكم والسيطرة على حدودها البرية مما ساعد في تحرك خلايا من الجماعات الارهابية والاجرامية بشكل واضح. 
واضاف البيان: ومن منطلق واجبنا القانوني والوطني في حماية بلادنا وشعبنا ومقدراته الاقتصادية والتنموية والحفاظ على حالة الاستقرار والأمن في الجنوب الليبي كافة.

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