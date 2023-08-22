الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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خارج الحدود

وفد عسكري روسي في بنغازي لبحث تدريب الجيش الليبي ومحاربة الإرهاب (فيديو)

نائب وزير الدفاع
نائب وزير الدفاع الروسي يلتقي قادة بالجيش الليبي، فيتو

بدعوة من قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، وصل وفد عسكري روسي رفيع المستوى، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة بنغازي الليبية.

 زيارة رسمية للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية

ونشر المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري على صفحته بموقع "فيسبوك"، أن نائب وزير الدفاع الروسي يونس بيك يوفقورف يترأس وفد بلاده في الزيارة الرسمية إلى القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية.

وكان في استقبال الوفد رئيس أركان القوات البرية وعدد من قيادات الجيش الليبي.

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محاربة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود

وأوضح المسماري أن الزيارة تأتي في إطار التعاون العسكري والأمني ومحاربة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود. 

وفور وصوله، عقد نائب وزير الدفاع الروسي اجتماعا فنيا مع قادة الأركان في الجيش الليبي وبعض الإدارات الفنية، بحضور مدير مكتب القائد العام.

وأكد أن الجانبين بحثا في أوجه التعاون والتنسيق بين الطرفين، حسب احتياجات التدريب والتأهيل والصيانة للأسلحة والمعدات الروسية التي تمتلكها القيادة العامة، مشيرا إلى أن روسيا تعتبر العمود الفقري لتسليح الجيش الليبي.

الزيارة الرسمية الأولى

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن هذه هي الزيارة الرسمية الأولى للوفد العسكري الروسي إلى ليبيا.

وأشارت إلى أنه تم الإعداد للزيارة نتيجة للمفاوضات الروسية الليبية في إطار مؤتمر موسكو الدولي الحادي عشر للأمن، والمنتدى العسكري التقني 2023 في موسكو.

وأمس الاثنين، أعلنت إدارة الإعلام التابعة للجيش الوطني الليبي، أن قائد قوة العمليات في الجنوب عقد اجتماعًا مع قادة المناطق والوحدات العسكرية والأمنية لبدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة تأمين الحدود الجنوبية الغربية للبلاد.

توترات وأزمات أمنية وعسكرية

فيما ذكر بيان من إدارة الإعلام والتوعية التابعة للجيش الوطني الليبي: "اجتمع قائد قوة العمليات في الجنوب مع قادة المناطق والوحدات العسكرية والجهات الأمنية لبدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة تأمين الجنوب الغربي وتحديد المهام والواجبات وتنسيق خطة التعاون بين جميع الوحدات العسكرية في الجنوب الغربي وتعزيز الأمن وفرض القانون وحماية الحدود الليبية مع دول الجوار، ولا سيما الدول التي تشهد توترات وأزمات أمنية وعسكرية".

ووفقا للبيان، أكد القادة العسكريون الليبيون استعدادهم الكامل لتنفيذ خطة تأمين الحدود الليبية والالتزام بمضمونها.

وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية نقلا عن مصدر عسكري ليبي أن قيادة الجيش الليبي قد أرسلت تعزيزات عسكرية إلى منطقة الحدود مع تشاد تحسبًا لحالة طوارئ ناتجة عن خلافات بين قادة تشاد.

تعزيزات عسكرية

وأضاف المصدر: "أرسلت قيادة الجيش الليبي تعزيزات عسكرية من أفراد ومعدات قرب الشريط الحدودي مع تشاد".

وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إن: "قيادة الجيش الليبي قامت بهذه التعزيزات العسكرية في منطقة الحدود مع تشاد تحسبًا لأي طارئ بعد نشوب خلافات بين قادة تشاد داخل تشاد".

وكانت جبهة الوفاق من أجل التغيير في تشاد، قد أعلنت يوم الجمعة الماضي عن مقتل ثلاثة من أفرادها وإصابة أربعة آخرين جراء قصف جوي من قبل الجيش التشادي.

وأوضحت الجبهة، وفقًا للبيان، أن "الجيش التشادي يستعد للتوغل داخل الأراضي الليبية لمهاجمة قواعدها الخلفية بهدف إسكات أي صوت معارض".

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