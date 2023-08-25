الجمعة 25 أغسطس 2023
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سياسة

الولاية على المال، هكذا انتهى الحوار الوطني لعلاج أزمة آلاف الأسر المصرية

الحوار الوطني، فيتو
الحوار الوطني، فيتو

الحوار الوطني، الولاية على المال، من القضايا المثيرة للجدل والتي طرحت في الحوار الوطني باعتباره أشبه بالحوار المجتمعي لحسم هذه القضية، التي أصبحت من أزمات المجتمع المصري خلال السنوات الماضية. 

الحوار الوطني والولاية على القصر 

وأصدر الحوار الوطنى بيانا، بشأن ما انتهت إليه لجان المحور المجتمعي والاقتصادى، وأشار تفصيليا إلى قضية الوصاية على المال مؤكدا أنها  شهدت مناقشات واسعة وعميقة، لافتا إلى أن المخرجات بشأنها قد تساهم في حل مشكلات مئات الآلاف من الأسر التي تمر بمرحلة الوصاية على المال.

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وحسب بيان الحوار الوطني، تمثلت أهم التوصيات في تعديل المادة 1 من قانون أحكام الولاية على المال لتصبح الأم في المرتبة التالية مباشرة للأب في مسألة الوصاية على أموال القاصر لعدم إرهاق الأم في رعاية مصالح أبنائها وتركيز جهدها على حسن تربيتهم.

تعديلات الحوار الوطني في قضية الولاية على المال 

وجاء اقتراح الحوار الوطني للمادة في القانون لتصبح بعد التعديل: للأب ثم الأم إذا لم يكن الأب قد اختار وصيًا للولاية على مال القاصر وعليه القيام بها ولا يجوز أن يتنحى عنه إلا بإذن المحكمة، وإعادة النظر ومراجعة جميع القيم المالية الواردة في قانون تنظيم الوصاية على المال التي وضعت منذ 70 عاما، وأصبحت غير متناسبة مع الوضع الاقتصادى الحالى.

وأضاف البيان: «تحديد مبلغ مالى مناسب يضمن مرونة الإنفاق على شؤون القاصر دون اشتراط الحصول على إذن سابق من القاضى المختص، لكنه يخضع لرقابة لاحقة بما يحقق سرعة التصرف وشفافيته، مع وضع تنظيم قانونى خاص للإنفاق في الحالات الحرجة والعاجلة، ورقمنة النيابة العامة المختصة وتيسير التعامل إلكترونيًا في بعض الموضوعات وإنشاء تطبيق إلكترونى أو موقع إلكترونى لاستقبال الطلبات والشكاوى من الوصى للتسهيل عليه وتوفير الوقت والجهد له وضمان سرعة وسهولة الإجراءات.

آليات الحفاظ على امول القصر في التعديلات المقترحة 

ولفت بيان الحوار الوطني إلى أهمية المحافظة على القيمة المالية لأموال القصر لانخفاض قيمتها بمرور الوقت، واستثمارها استثمارًا آمنًا لا مخاطرة فيه من خلال إنشاء صندوق استثمارى مناسب، وذلك بإنشاء هيئة مستقلة للولاية على أموال القصر، تكون لها صلاحيات الهيئات المستقلة في الدستور، وذلك لإفساح المجال للنيابة العامة للقيام بباقى اختصاصاتها فيما يتعلق بشؤون الأسرة والأحوال الشخصية».

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