الجمعة 25 أغسطس 2023
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محافظات

صحة الفيوم تنظم تدريبا للعاملين في مشروع أنقذ حياة

من تدريب أطباء الفيوم،
من تدريب أطباء الفيوم، فيتو

نظمت إدارة التدريب بمديرية الصحة بمحافظة الفيوم، بالتعاون مع الكلية المصرية لأطباء الرعاية الحرجة والعاجلة تدريبا، بقاعة مركز الكلى الجديد بمستشفى الفيوم العام  ضمن المشروع المصري لمواجهة مخاطر السكتة القلبية، (انقذ حياة)، أحد مشروعات الكلية المصرية لأطباء الرعاية الحرجة، ويهدف إلى البحث عن الضحايا المحتملين للسكتة القلبية.

حضر التدريب العاملين بصحة الفيوم (فريق طبي - إداريين)، وسلم التدريب برامج  على أساسيات الإنعاش القلبي الرئوي، وشارك فيه أعضاء هيئة تدريس بكلية طب قصر العينى، الدكاترة " عبد الله يوسف، رامي خالد، كريم زكى، مهند صلاح".

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قلبك امانة

يذكر أن مديرية الصحة بمحافظة الفيوم تعمل أيضا ضمن مبادرة قلبك أمانة التي انطلقت في شهر فبراير الماضي في 9 وحدات" مركز طبى كيمان فارس بمدينة الفيوم - وحدتي العزب ومنشأة عبدالله بمركز الفيوم، مركز طبى سنهور القبلية بإدارة سنورس، مركز طبى الغرق بإدارة إطسا، المركز المتميز بالشواشنة بإدارة يوسف الصديق، مركز طبى ابو جنشو ووحدة النصارية بإدارة ابشواى، المركز المتميز بسرسنا بإدارة طامية.

قوافل طبية

يذكر أن مديرية الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، نظمت ضمن مبادرة 100 يوم صحة، قافلة طبية مجانية على مدار يومين، بقرية قلمشاه التابعة لمركز إطسا، وبلغ  إجمالي عدد المرضى الذين تم توقيع الكشف الطبي عليهم 1966 مريضا، وبلغ  المرضى المحولين لاستكمال العلاج بالمستشفيات 3 حالات، وتم إجراء فحوصات معملية وأشعة استفاد منها، 77 حالة، وبلغ عدد حالات الكشف المبكر عن أمراض ضغط الدم والسكر 92 حالة، واستفاد من ندوات التثقيف الصحى 155 مواطنا.

وأعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، أن القوافل مستمرة علي مدار العام، حتى تصل الخدمة الطبية المتميزة إلى كل مواطن على أرض محافظة الفيوم، في كل القري والنجوع المحرومة من الخدمة الطبية المتميزة، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، في إطار خطط الدولة التي تصح صحة المواطنين على رأس أولوياتها.

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