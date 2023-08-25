الجمعة 25 أغسطس 2023
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حوادث

حبس 3 أشخاص لقيامهم بغسـل 70 مليون جنيه بالجيزة

حبس المتهمين، فيتو
حبس المتهمين، فيتو

قررت نيابة الجيزة حبس 3 أشخاص لقيامهم بغسـل 70 مليون جنيه متحصلة من الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي في الجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على 3 أشخاص لقيامهم بالاشتراك مع هارب خارج البلاد بغسـل 70 مليون جنيه متحصلة من الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي في الجيزة.

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" - وأحدهم هارب خارج البلاد - مقيمين بمحافظة الجيزة) لقيامهم بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع.

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حبس شخصين لاتهامهما بإضرام النيران بأسلاك كهربائية بالقاهرة

 

وعلى الجانب الآخر، أمرت نيابة مدينة نصر، بحبس شخصين لاتهامهما بإضرام النيران بأسلاك كهربائية بالقاهرة وذلك ٤ أيام على ذمة استكمال التحقيقات.

 

ورصدت أجهزة وزارة الداخلية، فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمنًا قيام شخصين بإضرام النيران بأسلاك كهربائية بقطعة أرض بمنطقة مدينة نصر.

 


وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (مقيمين بدائرة القسم).. وبمواجهتهما اعترفا بإضرام النيران ببعض الأسلاك الكهربائية سبق سرقتها من داخل أحد المواقع الإنشائية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول وبيعها لشخصين (مالك مخزن "له معلومات جنائية"، وآخر - مقيمان بدائرة القسم) تم ضبطهما.

 

وبحوزتهما 2 جوال بداخلهما بعض الأسلاك الكهربائية، وبمواجهتهما اعترفا بعلمهما بأن الأسلاك من متحصلات واقعة سرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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