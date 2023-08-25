الجمعة 25 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

يحتاج لنظرة اهتمام، كل ما تريد معرفته عن مزار دير أبو خشبة السياحي بالفيوم

دير الملاك غبريال
دير الملاك غبريال اقدم اديرة بالفيوم،فيتو

تنعم الفيوم بكثير من المزارات السياحية، والمناطق الأثرية التي خلفتها العصور المتوالية على واحدة من أقدم المدن في العالم، والتي تتميز أيضا بموقعها في صحراء مصر الغربية، وشكلها الذي يشبه ورقة التوت الخضراء، أو القلب النابض بالحياة وسط رمال الصحراء.

 

ومن المزارات السياحية التي تتميز بطابع اثري في محافظة الفيوم، دير الملاك الذي يُعد واحدا من أهم الآثار القبطية علي أرض الفيوم، وهو من الأديرة التي لها مذاق خاص، بسبب وجوده في الصحراء الغربية، التي جعلت منه ملاذا للآباء الكهنة وقت العصر الروماني، ويطلق عليه دير أبو خشية لوجود جزء من خشبة الصليب الذي صلب عليه المسيح  ضمن محتويات الدير.

 

Advertisements

 

تاريخ الدير ودوره في الحركة القبطية

يقول الخبير السياحي الدكتور نبيل حنظل: إن دير الملاك هو الدير الوحيد في مصر الذي يحمل اسم (الملاك غبريـال)، وذكر في معظم  المراجع التاريخية، للآثار القبطية،  وكان من أهم الأديرة التي لها دور بارز في نشر الرهبنة،  في بدايتها في القرن الرابع منذ 356 ميلادية.

 

 ويفتخر جبل النقلون أن في أحضانه أحد أهم الأديرة  التي حمت  المسيحيين الأوائل من اضطهاد الروم، ولا تزال المغارات التي كان يلجأ إليها المسيحيون الأوائل في فترة الاضطهاد الروماني للمسيحية قائمة حتي الآن علي قمم الجبال المحيطة بالدير.

ويوجد بدير الظلام غبريال مجموعة من المقتنيات النادرة  والايقونات الفنية الرائعة، التي ترجع إلى سنة 1573 ميلادية، كما يضم الدير رفاة عدد من الشهداء الأوائل الذين قتلوا على أيدى الرومان، بالإضافة إلى الأثاث الكنسي القديم وما تحتفظ به أرجاؤه من مقتنيات تاريخية لا توجد في مكان آخر.

 

محتويات الدير

ويضم دير الملاك غبريال كنيستين هما، كنيسة الملاك غبريـال الأثرية وهي كنيسة الدير الرئيسية، وتم بناؤها في القرن الرابع الميلادي، ويوجد بالكنيسة بعض رسوم الفريسكو الجدارية التي ترجع للقرنين التاسع والعاشر، وأربع أيقونات أثرية نادرة مرسومة على قماش من الكتان ملصق على الخشب.

 

أما الكنيسة الثانية التي تضمها اسوار دير الملاك غبريال، هي كنيسة الملاك ميخائيل، التي تم تكريسها في القرن الخامس عشر الميلادي.

و أقيم الدير علي جبل النقلون بالقرب من عزبة قلمشاه على ربوة صخرية ترتفع عن الأرض بمقدار 100 متر، ويطلق عليه بعض الأقباط اسم دير( أبو خشبة)، وترجع هذه التسمية إلى أن خشبة الصليب المقدس التي صلب عليها المسيح قد قسمت على الكراسي الخمسة أيام الإمبراطور قسطنطين وقد وضع الجزء الخاص بكنيسة مصر بدير الملاك غبريال مع مجيء البابا بنيامين الـ38 إلى إلى إيبارشية الفيوم، ومن هنا جاء اسم أبو خشبة، ويحتاج الدير الي نظرة من إدارة تنشيط السياحة بالفيوم، لوضعة علي الخريطة السياحية المزارات الدينية بمصر.

حالة الطقس غدا الجمعة 25-8-2023 في محافظة الفيوم

الفيوم تحقق المراكز الأولى على الجمهورية في الكرتي الطائرة والسلة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الفيوم دير الملاك غبريال دير ابو خشبة الآثار القبطية السياحه الدينيه

مواد متعلقة

حالة الطقس غدا الجمعة 25-8-2023 في محافظة الفيوم

الفيوم تحقق المراكز الأولى على الجمهورية في الكرتي الطائرة والسلة

إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم 4 سيارات بطريق الفيوم الصحراوى

مياه الفيوم تعلن عن بدء تنفيذ محطة المعالجة بكفر محفوظ

الأكثر قراءة

كاف ينعش خزينة الأهلي بمبلغ ضخم

بعد زفافهما بـ24 ساعة، وفاة عروسين بسبب السخان الكهربائي في الغربية

حبس مسئول حكومي جمع 20 مليون جنيه من منصبه في شبين القناطر

بعد استبعادهم من معسكر تركيا، هل يستغني بيراميدز عن هذا الثلاثي؟

دولة إفريقية تعلن الحداد على مقتل قائد فاجنر

غدا نظر دعوى تطالب بسحب لقب السوبر من النادي الأهلي

فيفي عبده تكشف لـ"فيتو" مفاجأة بعد اختفائها وتخلصها من الوزن الزائد (فيديو)

ارتفاع في أسعار الذهب، المؤشر العالمي مساء اليوم الجمعة 25-8-2023

Advertisements

منوعات

المزيد

9.5 طن كوكايين، تفاصيل أكبر عملية تهريب مخدرات في إسبانيا

دراسة جديدة تكشف عن سر تقلص أعداد الفراشات في أوروبا

توقعات الأبراج حظك اليوم الجمعة 25-8-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 25-8-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 25-8-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الجمعة 25-8-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 25-8-2023 في السوق المحلي

مواعيد تسليم شقق الإسكان المتميز ودار مصر في دمياط الجديدة

المزيد

انفوجراف

3 أعراض للإصابة بأورام البنكرياس الخبيثة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

58 دعاء من القرآن الكريم نافعة للمسلم في كل شيء

تعرف على مبطلات الوضوء الصحيحة والمختلف عليها

وزير الأوقاف: قضاء حوائج الناس من أهم القربات إلى الله

المزيد
الجريدة الرسمية