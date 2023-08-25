يحتاج لنظرة اهتمام، كل ما تريد معرفته عن مزار دير أبو خشبة السياحي بالفيوم

تنعم الفيوم بكثير من المزارات السياحية، والمناطق الأثرية التي خلفتها العصور المتوالية على واحدة من أقدم المدن في العالم، والتي تتميز أيضا بموقعها في صحراء مصر الغربية، وشكلها الذي يشبه ورقة التوت الخضراء، أو القلب النابض بالحياة وسط رمال الصحراء.

ومن المزارات السياحية التي تتميز بطابع اثري في محافظة الفيوم، دير الملاك الذي يُعد واحدا من أهم الآثار القبطية علي أرض الفيوم، وهو من الأديرة التي لها مذاق خاص، بسبب وجوده في الصحراء الغربية، التي جعلت منه ملاذا للآباء الكهنة وقت العصر الروماني، ويطلق عليه دير أبو خشية لوجود جزء من خشبة الصليب الذي صلب عليه المسيح ضمن محتويات الدير.

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تاريخ الدير ودوره في الحركة القبطية

يقول الخبير السياحي الدكتور نبيل حنظل: إن دير الملاك هو الدير الوحيد في مصر الذي يحمل اسم (الملاك غبريـال)، وذكر في معظم المراجع التاريخية، للآثار القبطية، وكان من أهم الأديرة التي لها دور بارز في نشر الرهبنة، في بدايتها في القرن الرابع منذ 356 ميلادية.

ويفتخر جبل النقلون أن في أحضانه أحد أهم الأديرة التي حمت المسيحيين الأوائل من اضطهاد الروم، ولا تزال المغارات التي كان يلجأ إليها المسيحيون الأوائل في فترة الاضطهاد الروماني للمسيحية قائمة حتي الآن علي قمم الجبال المحيطة بالدير.



ويوجد بدير الظلام غبريال مجموعة من المقتنيات النادرة والايقونات الفنية الرائعة، التي ترجع إلى سنة 1573 ميلادية، كما يضم الدير رفاة عدد من الشهداء الأوائل الذين قتلوا على أيدى الرومان، بالإضافة إلى الأثاث الكنسي القديم وما تحتفظ به أرجاؤه من مقتنيات تاريخية لا توجد في مكان آخر.

محتويات الدير

ويضم دير الملاك غبريال كنيستين هما، كنيسة الملاك غبريـال الأثرية وهي كنيسة الدير الرئيسية، وتم بناؤها في القرن الرابع الميلادي، ويوجد بالكنيسة بعض رسوم الفريسكو الجدارية التي ترجع للقرنين التاسع والعاشر، وأربع أيقونات أثرية نادرة مرسومة على قماش من الكتان ملصق على الخشب.

أما الكنيسة الثانية التي تضمها اسوار دير الملاك غبريال، هي كنيسة الملاك ميخائيل، التي تم تكريسها في القرن الخامس عشر الميلادي.



و أقيم الدير علي جبل النقلون بالقرب من عزبة قلمشاه على ربوة صخرية ترتفع عن الأرض بمقدار 100 متر، ويطلق عليه بعض الأقباط اسم دير( أبو خشبة)، وترجع هذه التسمية إلى أن خشبة الصليب المقدس التي صلب عليها المسيح قد قسمت على الكراسي الخمسة أيام الإمبراطور قسطنطين وقد وضع الجزء الخاص بكنيسة مصر بدير الملاك غبريال مع مجيء البابا بنيامين الـ38 إلى إلى إيبارشية الفيوم، ومن هنا جاء اسم أبو خشبة، ويحتاج الدير الي نظرة من إدارة تنشيط السياحة بالفيوم، لوضعة علي الخريطة السياحية المزارات الدينية بمصر.

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