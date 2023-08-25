الجمعة 25 أغسطس 2023
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حوادث

حبس ديلر عثر بحيازته على 530 طربة حشيش بالدقي

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة 530 طربة لمخدر الحشيش بالدقي.

 

القبض على عاطل بتهمة الاتجار في المخدرات 

وكانت مباحث الجيزة قد ألقت القبض على عاطل بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، وبضبطه عثر بحوزته على 530 طربة لمخدر الحشيش وزنت 53 كيلو جرام - مبلغ مالي.

 

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بــ 3.710 مليون جنيه تقريبًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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حبس شخصين لاتهامهما بإضرام النيران بأسلاك كهربائية بالقاهرة

 

وعلى الجانب الآخر، أمرت نيابة مدينة نصر، بحبس شخصين لاتهامهما بإضرام النيران بأسلاك كهربائية بالقاهرة وذلك ٤ أيام على ذمة استكمال التحقيقات.

 

ورصدت أجهزة وزارة الداخلية، فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمنًا قيام شخصين بإضرام النيران بأسلاك كهربائية بقطعة أرض بمنطقة مدينة نصر.

 


وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (مقيمين بدائرة القسم).. وبمواجهتهما اعترفا بإضرام النيران ببعض الأسلاك الكهربائية سبق سرقتها من داخل أحد المواقع الإنشائية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول وبيعها لشخصين (مالك مخزن "له معلومات جنائية"، وآخر - مقيمان بدائرة القسم) تم ضبطهما.

 

وبحوزتهما 2 جوال بداخلهما بعض الأسلاك الكهربائية، وبمواجهتهما اعترفا بعلمهما بأن الأسلاك من متحصلات واقعة سرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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نيابة الجيزة القبض علي عاطل بتهمة الاتجار في المخدرات مباحث الجيزة حبس شخصين لاتهامهما بإضرام النيران بأسلاك كهربائية بالقاهرة مدينة نصر

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