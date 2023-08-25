الجمعة 25 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

رفع فيلم تاج من السينمات خلال أيام

بوستر فيلم تاج، فيتو
بوستر فيلم تاج، فيتو

تستقبل السينمات المصرية خلال الأيام القادمة أفلاما جديدة تخوض غمار المنافسة مع الأفلام الأخرى المتواجدة في السينمات وتزاحمها في كعكة الإيرادات، قبل نهاية موسم الصيف السينمائي.

 

في الوقت الذي سترفع فيه أفلام أخرى من دور العرض بسبب تحقيقها لإيرادات ضعيفة وحجزها لقاعات عرض كثيرة بدون عائد مادي مناسب، حيث يتم تشغيل حفلات كاملة على عدد جمهور قليل.

 

ومع طرح أفلام جديدة في السينمات يكون هناك حاجة لرفع أفلام يتم عرضها في الوقت الحالي، وذلك لتوفير دور عرض كافية للأفلام الجديدة، خاصة وأنه من المنتظر عرض “أولاد حريم كريم” لمصطفى قمر، و"فوي فوي فوي" لمحمد فراج، بالإضافة إلى فيلم “لف وارجع تاني" الذي بدأ عرضه في الخليج ومن المنتظر عرضه في مصر قريبًا.

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تاج

ومن المنتظر أن يرفع من السينمات خلال الأيام المقبلة فيلم “تاج” لتامر حسني الذي بدأ عرضه في السينمات في 28 يونيو الماضي في موسم عيد الأضحى، وحقق حتى الآن 42 مليون ونصف المليون جنية في شهرين عرض، ولكن الفيلم في أسابيع عرضه الأخيرة يحقق إيرادات هزيلة جعلته الأخير في قائمة تضم 10 أفلام، وأصبح المرشح الأول للرفع من السينمات.

 

ويعتبر  فيلم تاج للنجم تامر حسني أول إنتاج لسلسلة أفلام الأبطال الخارقين  في مصر والوطن العربي، فيلم وهو من تأليف وبطولة  تامر حسني وإخراج سارة وفيق، ويشارك تامر بطولة فيلم "تاج" كل من دينا الشربيني، عمرو عبد الجليل، والفنانة القديرة هالة فاخر، وساندي.

 

البطة الصفرا

فيلم البطة الصفرا هو الآخر مرشح للرفع من دور العرض على الرغم من أنه لم يكمل شهر في دور العرض، إلا أنه على مدار ثلاثة أسابيع لم يحقق أكثر من مليون و400 ألف جنيه، خاصة وأنه حقق معظم إيراداته في الأيام الأولى لعرضه وبعدها انخفضت إيراداته بشدة ليحقق أقل من 10 آلاف يوميًا، ويصبح في المركز قبل الأخير.

 

الفيلم يشارك في بطولته غادة عادل، محمد عبد الرحمن، سامي مغاوري، محمود حافظ، فرح الزاهد، إبرام سمير، صلاح عبد الله، عمرو رمزي، أحمد طلعت، حسن أبو الروس وضيف الشرف أحمد أمين، من تأليف محمود عزت وإخراج عصام نصار.

 

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