الجمعة 25 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

إزالة 34 مخالفة استخدام مياه الشرب لري الزراعات في الخارجة بالوادي الجديد

إزالة استخدام مياه
إزالة استخدام مياه الشرب في الزراعات، ڤيتو

شنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالوادي الجديد، حملات مكثفة لإزالة مخالفات استخدام مياه الشرب لري الزراعات، وذلك في إطار جهود المحافظة لترشيد استهلاك المياه، وإزالة مخالفات استخدام مياه الشرب بنطاق المناطق السكنية.

وأوضح العميد مهندس حسام قوشتي رئيس قطاع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالوادي الجديد؛ أن الحملة أسفرت عن إزالة 34 مخالفة بنطاق مركز الخارجة، وذلك لاستخدام مياه الشرب لري الزراعات.

وأكد رئيس القطاع، اتخاذ إجراءات قانونية مشددة ضد المنتفعين الذين يستغلون مياه الشرب في غير أغراضها المخصصة للشرب والاستخدام الشخصي حيث جرى قطع المياه عن حوالى 34 قطعة أرض بمدينة الخارجة وذلك لاستخدام مياه الشرب في ري الزراعات بالمخالفة للقانون وتم اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية ضد المخالفين. 

Advertisements

وقال العميد حسام قوشتى، إنه يجب على المواطن إدراك خطورة إساءة استخدام مياه الشرب فى غير أغراضها بما يهدد باستنفاد الخزان الجوفى الذى يعتبر مستقبل الأجيال القادمة وأمان أهالي المحافظة حيث يقدم الكثير من المواطنين رغم رقى مستواهم التعليمي على ارتكاب تلك المخالفات عن عمد وفى حال قطع المياه عن الموقع المخالف يتضرر المواطن دون توضيح سبب قطع المياه وهو ما يخالف الواقع المثبت وفقًا لمحاضر المعاينة باستخدام مياه الشرب في الري الزراعي للحدائق والزراعات.

وأهابت المحافظة بالمواطنين الالتزام باشتراطات استخدام مياه الشرب حفاظًا على الخزان الجوفي وكفاءة وصول الخدمة للمستخدمين بالمناطق السكنية.

وكانت محافظة الوادي الجديد، أعلنت الانتهاء من نقل أصول مرافق مياه الشرب والصرف الصحى من الوحدات المحلية إلى فرع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بتكلفة تقديرية تصل إلى حوالى (37) مليون جنيه وذلك بعد الانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة بفرع الشركة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

استخدام مياه الشرب في الزراعات إزالة مخالفات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ترشيد استهلاك المياه شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالوادي الجديد محافظة الوادى الجديد

مواد متعلقة

التراث الواحاتي بين الأصالة والمعاصرة، الواحاتية يحافظون على تراثهم بالفنون والحرف اليدوية والبيئية (فيديو وصور)

رياح محملة بالأتربة تضرب مناطق متفرقة في الوادي الجديد (صور)

مصرع شخص في حادث اصطدام دراجة بخارية بالوادي الجديد

محافظ الوادي الجديد يوقع مذكرة تفاهم لتوصيل الصرف الصحي لمنطقة عين البرج

بخصم 50%، بدء التقديم الإلكتروني للمدرسة الرسمية الدولية Ips بالوادي الجديد

غرفة عمليات تعليم الوادي الجديد: انتظام امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة

الأكثر قراءة

بعد حلاقة شعرها على الزيرو، حقيقة غضب شريف منير من ابنته أسما

الخطيب يطلب تقريرا عن أزمة لاعب الأهلي

أحمد سليمان بعد تواجده بنادي الزمالك: عودة من جديد إلى بيتنا الكبير

ارتفاع أسعار الشبت والبقدونس 70 جنيهًا بسوق الجملة، وشعبة الخضراوات تكشف الأسباب

سر ترقيم مقابر الإمام الشافعي باللون الأحمر.. الأهالي: لم نتلق إخطارات بالإزالة.. وباحثون: هذه المقابر أثرية والحفاظ عليها «ضرورة»

تكليفات رئاسية للحكومة وقرارات جمهورية هامة ورسائل طمأنة للمصريين

اللجنة الثلاثية بالزمالك تستقر على رحيل أحمد حسني المدير الإداري

بعد تحذير FDA من قطرة ملوثة تسبب العمى، هل تتوفر في مصر؟

Advertisements

منوعات

المزيد

المركبة الفضائية الهندية تبدأ في استكشاف سطح القمر (فيديو)

الزي التقليدي الجزائري، هيبة للرجال وزينة للنساء والأطفال (صور)

اليابان تدخل السباق نحو استكشاف القمر

أمر بضبط وإحضار الساحر البرازيلي رونالدينيو

المزيد

خدمات

المزيد

مواعيد تسليم شقق الإسكان المتميز ودار مصر في دمياط الجديدة

شروط الالتحاق بدورة المرحل الجوي بالأكاديمية المصرية لعلوم الطيران

أسعار الفاكهة اليوم، العنب يسجل 22 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، البامية تصل إلى 30 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

30 عاما بأسواق المال، من هو أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية الجديد؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وزير الأوقاف: قضاء حوائج الناس من أهم القربات إلى الله

فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ولماذا سميت بهذا الاسم

هل تتزاور أرواح موتى المؤمنين ليلة الجمعة كما قال ابن القيم؟

المزيد
الجريدة الرسمية