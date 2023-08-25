إزالة 34 مخالفة استخدام مياه الشرب لري الزراعات في الخارجة بالوادي الجديد

شنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالوادي الجديد، حملات مكثفة لإزالة مخالفات استخدام مياه الشرب لري الزراعات، وذلك في إطار جهود المحافظة لترشيد استهلاك المياه، وإزالة مخالفات استخدام مياه الشرب بنطاق المناطق السكنية.

وأوضح العميد مهندس حسام قوشتي رئيس قطاع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالوادي الجديد؛ أن الحملة أسفرت عن إزالة 34 مخالفة بنطاق مركز الخارجة، وذلك لاستخدام مياه الشرب لري الزراعات.

وأكد رئيس القطاع، اتخاذ إجراءات قانونية مشددة ضد المنتفعين الذين يستغلون مياه الشرب في غير أغراضها المخصصة للشرب والاستخدام الشخصي حيث جرى قطع المياه عن حوالى 34 قطعة أرض بمدينة الخارجة وذلك لاستخدام مياه الشرب في ري الزراعات بالمخالفة للقانون وتم اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية ضد المخالفين.

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وقال العميد حسام قوشتى، إنه يجب على المواطن إدراك خطورة إساءة استخدام مياه الشرب فى غير أغراضها بما يهدد باستنفاد الخزان الجوفى الذى يعتبر مستقبل الأجيال القادمة وأمان أهالي المحافظة حيث يقدم الكثير من المواطنين رغم رقى مستواهم التعليمي على ارتكاب تلك المخالفات عن عمد وفى حال قطع المياه عن الموقع المخالف يتضرر المواطن دون توضيح سبب قطع المياه وهو ما يخالف الواقع المثبت وفقًا لمحاضر المعاينة باستخدام مياه الشرب في الري الزراعي للحدائق والزراعات.

وأهابت المحافظة بالمواطنين الالتزام باشتراطات استخدام مياه الشرب حفاظًا على الخزان الجوفي وكفاءة وصول الخدمة للمستخدمين بالمناطق السكنية.

وكانت محافظة الوادي الجديد، أعلنت الانتهاء من نقل أصول مرافق مياه الشرب والصرف الصحى من الوحدات المحلية إلى فرع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بتكلفة تقديرية تصل إلى حوالى (37) مليون جنيه وذلك بعد الانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة بفرع الشركة.