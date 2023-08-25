فيورنتينا يمهد الطريق لمانشستر للتعاقد مع مرابط

فتح نادي فيورنتينا الإيطالي باب الرحيل أمام لاعبه المغربي سفيان أمرابط، بعد فترة طويلة من الجدل حول مستقبله.

ويسعى أمرابط للرحيل عن فيورنتينا خلال الميركاتو الصيفي الحالي، في ظل رغبة عدة أندية أوروبية في التعاقد معه.

وجذب أمرابط انتباه عدة أندية أوروبية منذ الموسم الماضي، بعد تألقه مع فيورنتينا ومنتخب المغرب.

وفي الوقت الحالي يتصدر مانشستر يونايتد قائمة المرشحين للحصول على خدمات أمرابط (27 عاما)، الذي كان مطلوبا أيضا في برشلونة وأتلتيكو مدريد وليفربول.

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وقال جوسيبي باروني، المدير التنفيذي للنادي الإيطالي، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "إذا كان هناك شخص غير سعيد هنا، سنبدأ في النظر في العروض التي تصل".

وأضاف: "سفيان لا يعمل مع الفريق، لكننا لم نتلق بعد أي عرض لضمه هذا الصيف".

كما أعلن مانشستر يونايتد رسميًا، مدة غياب ماسون ماونت، نجم الفريق، بسبب الإصابة التي لحقت به.

مدة غياب ماونت

وأصدر مانشستر يونايتد، بيانًا عبر موقعه الرسمي، قال فيه "من المقرر أن يغيب ماسون ماونت عن مباراة السبت، أمام نوتينجهام فورست، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة نهاية الأسبوع الماضي مع توتنهام هوتسبير".

وأضاف: "من المتوقع أن تؤدي الشكوى الصغيرة إلى إبعاد ماونت حتى فترة التوقف الدولي الشهر المقبل".

وبدأ ماونت مباراتين في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن هذا الموسم، بعد ظهوره الأول في الفوز 1-0 على وولفرهامبتون الأسبوع الماضي، قبل الهزيمة أمام توتنهام بهدفين دون رد.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره نوتينجهام فورست، يوم السبت المقبل، في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب أولد ترافورد.