مانشستر يونايتد يكشف مدة غياب ماونت عن الملاعب

أعلن مانشستر يونايتد رسميًا، اليوم الثلاثاء، مدة غياب ماسون ماونت، نجم الفريق، بسبب الإصابة التي لحقت به.

مدة غياب ماونت

وأصدر مانشستر يونايتد، بيانًا عبر موقعه الرسمي، قال فيه "من المقرر أن يغيب ماسون ماونت عن مباراة السبت، أمام نوتينجهام فورست، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة نهاية الأسبوع الماضي مع توتنهام هوتسبير".

وأضاف: "من المتوقع أن تؤدي الشكوى الصغيرة إلى إبعاد ماونت حتى فترة التوقف الدولي الشهر المقبل".

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وبدأ ماونت مباراتين في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن هذا الموسم، بعد ظهوره الأول في الفوز 1-0 على وولفرهامبتون الأسبوع الماضي، قبل الهزيمة أمام توتنهام بهدفين دون رد.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره نوتينجهام فورست، يوم السبت المقبل، في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب أولد ترافورد.

بيان نادي مانشستر يونايتد عن جرينوود

وكتب مانشستر يونايتد في بيان: "أنهى مانشستر يونايتد تحقيقه الداخلي في الادعاءات الموجهة ضد ماسون جرينوود".

وأضاف: "بدأت عمليتنا في فبراير 2023، بعد إسقاط جميع التهم الموجهة إلى غرينوود، طوال الوقت أخذنا في الاعتبار رغبات وحقوق ومنظور الضحية المزعومة إلى جانب معايير النادي وقيمه، وسعينا إلى جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات والسياق، وقد تطلب ذلك منا المضي قدمًا بحساسية ورعاية للحصول على أدلة ليست في المجال العام، بما في ذلك من أولئك الذين لديهم معرفة مباشرة بالقضية".

وتابع: "بناءً على الأدلة المتوفرة لدينا، خلصنا إلى أن المواد المنشورة على الإنترنت لم تقدم صورة كاملة وأن جرينوود لم يرتكب الجرائم التي اتُهم بارتكابها في الأصل".

وأكمل: "ومع ذلك، وكما يقر جرينوود علنًا اليوم، فقد ارتكب أخطاء يتحمل مسؤوليتها".

وأتم البيان: "يدرك جميع المعنيين، بما في ذلك جرينوود، الصعوبات التي يواجهها في استئناف مسيرته المهنية في مانشستر يونايتد".

وختم: "لذلك تم الاتفاق بشكل متبادل على أنه سيكون من الأنسب له القيام بذلك بعيدًا عن أولد ترافورد، وسنعمل الآن مع جرينوود لتحقيق هذه النتيجة".

وتم إيقاف جرينوود مع حصوله على أجر كامل، نحو 75000 جنيه إسترليني في الأسبوع، منذ اعتقاله في يناير 2022.

ووجهت إليه، في أكتوبر الماضي، تهمة محاولة الاغتصاب والاعتداء الجنسي، وحددت المحاكمة في نوفمبر المقبل.

لكن الادعاء سحب القضية في فبراير.