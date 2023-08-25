مصرع طفلة دهسها جرار زراعي بواحة الخارجة في الوادي الجديد
لقيت طفلة مصرعها، اليوم الجمعة، إثر دهسها بجرار زراعي بقرية تابعة لمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد.
وكان اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، قد تلقى إخطارا بوصول جثة طفل لمستشفى الخارجة التخصصي توفيت في حادث سير.
وتبين مصرع إسراء سيد محمد، 10 أعوام، إثر دهسها بجرار زراعي في قرية " صنعاء" جنوب مركز الخارجة، وجرى نقلها لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي تحت تصرف النيابة العامة.
تحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة والتي تولت التحقيقات.
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