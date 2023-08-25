الجمعة 25 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

أكرم حسني يحتفل مع نجوم العميل صفر بعرض الفيلم في الإمارات

أبطال العميل صفر
أبطال العميل صفر في دبي، فيتو

أقيم مساء أمس العرض الخاص للفيلم الكوميدي "العميل صفر" في إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة في حضور أبطال الفيلم وعدد كبير من نجوم الخليج الذين حرصوا على الحضور ومشاهدة الفيلم.

وكان على رأسهم الحضور أبطال الفيلم أكرم حسني، منذر ريحانة ومصطفى غريب والمنتج وائل عبد الله والمنتج والموزع يوسف الطاهر، كما حضر عدد كبير من النجوم العرب المتواجدين في دبي منهم لوجين عمران ورندة جبر ومهيرة عبد العزيز، رامي محسن وايلي نخلة.

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وقام أبطال الفيلم بالتسجيل مع القنوات الفضائية ومراسلي البرامج الذين حضروا خصيصًا للتسجيل مع أبطال الفيلم، كما التقط الجمهور الصور مع أبطال الفيلم واحتفلوا معهم بالعرض الخاص، حيث أشاد عدد كبير من الجمهور بالفيلم بعد مشاهدته.


وتدور قصة العميل صفر حول الشاب "صفر" الذي تم تسميته بهذا الاسم بشكل خاطئ، مما ولد لديه إيمان بأنه سيصبح عميل سري هام، وبعدما التحق بوظيفة حارس أمن في أحد شركات الأمن تسبب في كوارث كبيرة في عمله، لكن هذا لم يجعله يفقد الإيمان بنفسه وقرر العمل لحسابه الخاص وكون فريقه الشخصي من أجل المهمة الجديدة التي تتمثل في تأمين دوقة وابنتها في زيارتهم لمصر، لينتج عن الأمر العديد من المواقف الطريفة.

فيلم “العميل صفر” من بطولة أكرم حسني، بيومي فؤاد، أسماء أبو اليزيد، مصطفى غريب، منذر رياحنة، فاطمة البنوي، فيدرا، أيمن طعمة، إسماعيل فرغلي، وأيمن الشيوي. الفيلم فكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وائل عبد الله، ومن إنتاج لؤي عبد الله وإخراج كريم العدل ومن توزيع شركة الطاهر برودكشن.

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