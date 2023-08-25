محاكمات المشاهير في أسبوع، الحبس 6 أشهر لـ مرتضى منصور في سب موظفة، وتأجيل محاكمة صاحبة قناة أم زياد
تنشر «فيتو» الأحكام والقرارات التي صدرت من محاكم الجنايات والجنح والتعويضات بشأن النجوم ومشاهير السوشيال ميديا خلال الأسبوع المنقضي من شهر أغسطس 2023.
وفيما يلي أبرز المحاكمات:
تأجيل محاكمة الأم المتهمة بقتل طفلها بالشرقية لـ 16 سبتمبر
أجلت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية برئاسة المستشار سلامة جاب الله رئيس المحكمة منذ قليل محاكمة الأم المتهمة بقتل طفلها إلى جلسة 16 سبتمبر المقبل لمناقشة أعضاء اللجنتين الثلاثية من الطب النفسي في مستشفى العباسية والخماسية من أساتذة الطب النفسى فى جامعتى الزقازيق والمنصورة بناء على طلبات النيابة العامة.
تأجيل محاكمة المتهمين بالنصب على الفنان صبري عبد المنعم
قررت محكمة جنح المقطم حجز محاكمة المتهمين في قضية النصب على الفنان صبري عبد المنعم للحكم في جلسة 5 سبتمبر المقبل.قررت محكمة جنح المقطم حجز محاكمة المتهمين في قضية النصب على الفنان صبري عبد المنعم للحكم في جلسة 5 سبتمبر المقبل.
تأجيل محاكمة مجدي راسخ والد زوجة علاء مبارك في قضية الاستيلاء على مليار جنيه
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، تأجيل محاكمة مجدي راسخ والد زوجة علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك واثنين آخرين، لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من مليار جنيه من أموال مستهلكي الغاز للدور الثاني من أكتوبر.
تأجيل محاكمة صاحبة قناة "أم زياد" بتهمة الاتجار بالبشر
أجلت الدائرة الأولى جنايات الإرهاب والاتجار بالبشر بمجمع محاكم وادي النطرون، أولى جلسات محاكمة البلوجر هبه السيد المعروفة باسم "أم زياد" بتهمة الإتجار بالبشر لجلسة اليوم الثالث من دور شهر أكتوبر للاطلاع والاستعداد للمرافعة كطلب دفاع المتهمة الأولى ولندب المحامي صاحب الدور عن المتهم الثاني وأمرت المحكمة بضبط وإحضار المتهم الثالث الهارب ومثوله أمام المحكمة مع باقي المتهمين.
الحبس 6 أشهر لـ مرتضى منصور في سب موظفة
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بالحبس 6 شهور لمرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، وذلك على خلفية اتهامه بالاعتداء على موظفة عمومية أثناء تأدية عملها.
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