ماذا يفعل المعلـم الفعـال؟!

لو كنت عشت في القرن الماضي، لكنت قادرا على الإجابة عن هذا السؤال: ماذا يفعل المعلم الفعال؟

ببساطة المعلم الجيد هو شخص جيد، قدوة يمثل نموذجًا أعلى في المجتمع للمواطن، والأب، والموظف الصالح والمثالي، ففي ذلك الوقت كان يحكم على المعلمين بشكل أساسي بناء على صلاحهم كأفراد، وبشكل ثانوى على سلوكهم داخل غرفة الصف.

وكان المجتمع يتوقع منهم أن يكونوا صادقين، ومجتهدين، ومعطائين، ودودين، ومراعين لمشاعر الآخرين، وإظهار كل هذه الخصال داخل صفوفهم الدراسية من كونهم منظمين، ومهذبين، وذو بصيرة، وملتزمين، وهذا يعني أن تكون عزيزي المعلم فعال، عليك أن تمتلك حكمة الملك سليمان، ومعرفة ألبرت أنشتاين.

Advertisements

ومن الواضح أن هذا التعريف للمعلم المثالي يفتقد لمعايير واضحة وموضوعية للأداء يمكن تطبيقها باستمرار، واستخدامها لتدريب معلمي المستقبل.



اتجاه جديـد

لقد حدثت ثورة في تعريف التدريس الجيد خلال العصور الماضية، فقد رأينا أن تعريف المعلمين الجيدين من خلال كونهم المُثل السامية للمجتمع أثبت عدم واقعيته، لإنقاصه مما يقوم به المعلمون فعلًا داخل غرفة الصف.

وقد وجه ذلك الباحثين لدراسة تأثير أنشطة خاصة بالمعلمين على سلوكيات طلابهم المعرفية والوجدانية، فقد تغير مصطلح التدريس الجيد إلى التدريس الفعال، كما انتقل معه تركيز الأبحاث من دراسة المعلمين حصريًا إلى تضمين آثار المعلمين على الطلاب أيضًا، وقد جعلت الأساليب الجديدة لدراسة السلوك داخل الصف، وعلاقة المعلم والمتعلم داخل الصف محور للتعريفات الحديثة للتدريس الفعال.

ربط سلوك المعلم بأداء الطالب

وضع الباحثون خلال العصور الماضية طرقًا جديدة لدراسة أنماط تفاعل المعلمين والطلاب داخل غرفة الصف الدراسي، وكان هدفهم الرئيسي هو كشف أنماط سلوك المعلم التي تعزز أداء الطلاب بشكل مباشر.

وقد توصلت عدة دراسات إلى وجود أنماط من التفاعل بين المعلم والمتعلم ينتج عنها وبشكل ثابت مخرجات طلاب مرغوب فيها بشكل ثابت، على شكل واقعية أكبر للتعلم، وتحصيل أعلى، وأسلوب حل مشكلات أمثل، وتحسن من مهارات التعلم.

السلوكيات الرئيسة التي تسهم في التدريس الفعال



هناك خمس سلوكيات رئيسية وضرورية للتدريس الفعال وهى:

1 – وضوح الدرس

2 – تنوع التدريس

3 – استشراف المعلم للوقت اللازم للمهمة

4 – إدماج الطلاب فى عملية التعليم

5 – معدل نجاح الطلاب



وضوح الدرس ويعنى عرض المعلم في الصف، وفق النقاط التالية:

معلمون أكثر فاعلية

• جعل الأفكار واضحة للمتعلمين الذين يمتلكون مستويات فهم مختلفة.

• شرح المفاهيم بأساليب تساعد الطلاب على المتابعة بتدريب منطقى، خطوة بخطوة.

• لديه القدرة على توصيل المعلومة شفهيا، وبشكل مباشر ومسموع لجميع الطلاب، وبدون أي من السلوكيات المشتتة للانتباه.

معلمون أقل فاعلية

• استخدام لغة غامضة، وغير واضحة، أو غير موضحة مثل "ربما تكون" وقد تميل للاقتراح، أو يمكن أن تحدث.

• استخدام جمل معقدة بشكل مبالغ فيه مثل "إعطاء توجيهات تستدعي الطلاب طلب مزيد من التوضيح".

• إعداد النتائج الخاصة بالأبحاث التى تناولت قضية (وضوح الدرس)، وهى أن المعلمين يختلفون بشكل كبير فى سلوكهم.. فلا يمتلك جميع المعلمين القدرة على نقل المعلومات بشكل واضح ومباشر لطلابهم من دون شرود فى الذهن، أو الحديث بأسلوب يفوق مستويات الاستيعاب عند الطلاب، أو استخدام أنماط حديثة تؤدى إلى إضرار بوضوح العرض الذي يقدمونه.

فإذا قمت بالتدريس بدرجة عالية من الوضوح، فإنك أولًا ستمضي وقتًا للقيام بعرض المادة، وسيتم ثانيًا الإجابة عن أسئلتك بشكل صحيح من المحاولة الأولى، وهذا بدوره يوفر مزيدا من الوقت للتدريس كما يعد الوضوح سلوكًا معقدًا لأنه يرتبط بعدد من السلوكيات الأخرى مثل تنظيمك للمحتوى، والاطلاع على الدرس، واستراتيجيات توصيل المعلومة (مثل استخدام أسلوب المناقشة، والرد، والسؤال والإجابة، أو المجموعات الصغيرة).

كما أظهرت الأبحاث أن كل من الوضوح المعرفى والشفهى لعرض المحتوى يختلفان بشكل كبير بين المعلمين، وهذا بدوره ينتج اختلافًا بأداء الطلاب فى اختبارات الأداء المعرفية. والسطور التالية توضح بعض مؤشرات وضوح الدرس، واستراتيجيات التدريس.

أمثلة على الأداءات التدريسية للمعلم الفعال

١- يُعلم المتعلمين بهدف الدرس، مثال: يصف ماهية السلوكيات التي سيتم اختبارها أو المطلوبة للتكليفات المستقبلية نتيجة للدرس، قم بإعداد هدف سلوكي للدرس بالمستوى المرغوب من التعقيد، مثل: المعرفة، أو الاستيعاب وغيرها، ثم بالإشارة للمتعلمين فى بداية الدرس عن الأساليب التى سيتم من خلالها استخدام السلوك فى المستقبل.

2 - يُزود المتعلمين بمنظم متقدم، مثل: ذلك الذى يضع الدرس فى منظور الماضى و/ أو الدروس المستقبلية، قم بإعداد خطة للوحدة من أجل تحديد المهام المطلوبة لهذا الدرس قبل التعلم، وما الذي سيمثله هذا الدرس بالنسبة للدروس المستقبلية فيما يتعلق بالمعرفة المسبقة المتعلقة بالمهمة، ابدأ الدرس من خلال إعلام المتعلم بأن المحتوى الذي سيتم تدريسه هو جزء من هذا السياق الأكبر.

٣- يراجع التعلم السابق المتعلق بالمهمة الحالية فى بداية الدرس، مثال: يحدد مستوى فهم الحقائق أو المفاهيم اللازمة، وإعادة التدريس أن تطلب الأمر ذلك، توجيه الأسئلة للطلاب فى بداية الدرس أو التحقق من الواجبات بشكل منتظم، لتحديد إذا ما تم التوصل للمعرفة المسبقة المتعلقة بالمهمة.

٤- يعطي التوجيهات ببطء وبشكل مميز، مثال: تكرار التوجيهات عندما يكون هناك حاجة لذلك، أو تقسيمها إلى أجزاء أصغر، تنظيم الإجراءات للمهام الطويلة خطوة بخطوة وإعطائهم مذكرة، إضافة إلى ما قد يكون مطلوبًا بشكل شفهي.

5- يُحدد مستويات قدرات المتعلمين ويدرس بمستوى مشابه أو أعلى قليلًا من المستوى الحالي لفهم المتعلمين، مثال: يعلم مدى فهم المتعلمين، تحديد مستويات قدرات المتعلمين من خلال الاختبارات المعيارية، والواجبات السابقة، والاهتمامات. وبناءً على ذلك يعيد توجيه التدريس.

6- يستخدم الأمثلة، والتفسيرات والإثباتات للشرح والتوضيح، مثال: استخدام الوسائل التعليمية للمساعدة فى تفسير وتعزيز نقاط رئيسة. إعادة صياغة النقاط الرئيسة بطريقة واحدة على الأقل تختلف عن تلك التى تعلمها الطلاب فى بداية الأمر، مثال: الأساليب المرئية مقابل الأساليب السمعية.

7 - يقدم مراجعة أو ملخصًا فى نهاية كل درس استخدام العبارات الرئيسية، والتكرار، أو الرموز سهلة التذكر المساعدة الطلاب في حفظ المحتوى بشكل فعال وتذكره في وقت لاحق.