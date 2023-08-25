الجمعة 25 أغسطس 2023
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حوادث

التحقيق في مصرع طفل صعقا بالكهرباء في العياط

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في إصابة طفل بصعق كهربائي، مما أسفر عن مصرعه، بإحدى قرى مركز العياط بالجيزة.

وطالبت النيابة بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بالاستماع لأقوال شهود العيان، لكشف سبب الوفاة، ووجود شبهة جنائية من عدمه.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع طفل، نتيجة إصابته بصعق كهرباء في قرية بالعياط. 

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن طفلا صعقته الكهرباء مما أسفر عن مصرعه في الحال.

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مقتل فكهاني في كرداسة

وانتقلت نيابة الجيزة إلى مسرح جريمة قتل فكهاني على يد عاطل أطلق الرصاص عليه، لوقوفه المتكرر أمام منزله بمنطقة كرداسة، وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على كاميرات المراقبة بمحيط المكان.

وطالبت النيابة العامة بالجيزة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

تلقى مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من مستشفى الهرم بوصول فكهاني، مصاب بطلق ناري في الصدر، وتوفي أثناء إسعافه.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث وتبين بالفحص نشوب مشاجرة بين المجني عليه وعاطل مصاب بكدمات متفرقة، قام على إثرها المتهم بإطلاق عيار ناري من طبنجة تجاه المجني عليه أودت بحياته، وذلك بسبب وقوفه أمام مسكن المجني عليه.

وكشفت التحريات أن المتهم طلب من البائع عدة مرات عدم الوقوف أمام مسكنه، فحدثت مشادة كلامية بينهما وتطورت إلى مشاجرة انتهت بمقتله  وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وأُلقي رجال المباحث القبض على المتهم والتحفظ على السلاح الناري المستخدم.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وحُرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.

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