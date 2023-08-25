قصر ثقافة الأقصر يستعد للمشاركة في مبادرة مشروع الألف مبدع

بدأت المواقع الثقافية التابعة لقصر ثقافة الوادي الجديد، في المنافسة لتقديم مشاركتها فى مشروع الألف مبدع، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة بالاهتمام بالنشء واكتشاف مواهب الأطفال والشباب بمحافظات الصعيد، بدعم من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

وقالت ابتسام عبدالمريد مدير فرع ثقافة الوادى الجديد، في بيان لها اليوم الجمعة، إن «الألف مبدع»، مشروع ثقافي جديد أطلقه الكاتب محمد نبيل رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، في المحافظات التابع لها الإقليم، بعدما حقق المشروع نجاحا من قبل في إقليم سيناء الثقافي، وتتنافس المواقع الثقافي في محافظات الصعيد، للمشاركة في المشروع، من خلال أطفال محافظات سوهاج والمنيا وأسيوط والوادي الجديد.

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وأوضحت إبتسام، أن المشروع يهدف إلى اكتشاف المواهب من الأطفال في كافة المجالات الفنية، والأدبية ومن بينها: «الرسم، وإلقاء الشعر، والغناء»، وغيرها من أنواع الفنون المختلفة، وفي هذا الإطار قال الكاتب محمد نبيل،رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، إن مشروع «الألف مبدع» الذي تم تنفيذه فى محافظتي شمال وجنوب سيناء منذ يناير 2023، يهدف إلى الانتصار للثقافة بمعارك الوعي، وتكوين ألف مبدع من الأطفال والشباب.

ومن جانبه أكد الكاتب محمد نبيل رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافى، أنه عندما نجحت تلك التجربة من قبل، وجهت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، لتكرار تلك التجربة بشكل أعمق وأكبر في صعيد مصر، خاصة بمحافظة الوادي الجديد عاصمة الثقافة المصرية عام 2023، وأيضًا: المنيا، وسوهاج، وأسيوط.

يذكر أن الكاتب محمد نبيل رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافى، وجه في وقت سابق بتشجيع المواهب الأدبية الشابة، وعودة صالون الإقليم الثقافي، وتشغيل نوادي التكنولوجيا، وذلك لإحداث تغيير نوعي في الأنشطة المقدمة، بعاصمة الثقافة المصرية محافظة الوادي الجديد، وايضا استمرار معرض الكتاب وسينما القرية.

جاء ذلك خلال إجتماع الكاتب محمد نبيل رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافى، مع السادة مديرى العموم لفرع ثقافة الوادى الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد، ومديرى القصور ومديرى الإدارات بالإقليم، وذلك لمناقشة آليات العمل الثقافي الجديدة والخطة المستقبلية للنهوض بالعملية الثقافية وتحقيق العدالة الثقافية والفكرية، وتذليل أى عقبات تعوق العمل الثقافى،

واستعرض نبيل خلال الاجتماع جدول الأعمال ومناقشته من جميع الجوانب مع السادة الحضور ويتضمن العديد من إقامة الفعاليات الثقافية والفنية منها مشروع الألف مبدع، وذلك ضمن خطط العدالة الثقافية للمحافظات الحدودية، وايضا المواهب وٱطلاق طاقتهم الإبداعية وتحفيزهم على الإبداع والتميز، وذلك فى مجال الغناء والفن الشعبى، والإنشاد الدينى وتكوين فرق لهم، وأكد أيضا على ضرورة توزيع الموارد البشرية كل فى مجال تخصصه، وأيضا نوادي الأدب وتشجيع المواهب الأدبية الشابة، وعودة صالون الإقليم الثقافي، وتشغيل نوادى التكنولوجيا، وذلك لإحداث تغير نوعى فى الأنشطة المقدمة، وايضا استمرار معرض الكتاب وسينما القرية.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة وٱطلاق محافظة الوادى الجديد عاصمة للثقافة المصرية لعام 2023، ودعم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى، لاكتشاف ورعاية موهوبيها.