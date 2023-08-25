وزير الأوقاف: تطوير وافتتاح 10500 مسجد في عهد السيسي

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الوزارة نجحت في السنوات الأخيرة وخاصة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تطوير وافتتاح 10500 مسجد، تم رفع كفائتها بصورة غير مسبوقة بجهود من الوزارة بالإضافة إلى الجهود الذاتية، مشيرا إلى أن سياسة الوزارة في هذا الأمر تقوم علي الاهتمام بالرؤية البصرية والحضرية ورفع كفاءة المساجد الحيوية، حيث أطلقت الوزارة مشروع مساجد الجودة والتي تنقسم إلى ثلاث فئات "أ، ب، ج".

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وأكد الوزير بدء الدراسة بمراكز الثقافة الإسلامية لإعداد الدعاة ومحفظي القرآن الكريم في 16 سبتمبر المقبل، علي أن يتم استمرار فتح باب القبول حتي نهاية نفس الشهر لفتح الباب أمام أكبر عدد للالتحاق بتلك المراكز دون التقيد بسن وإلغاء شرط سن الستين.

وقال الوزير خلال اللقاء الدعوي مع ائمة ومشايخ القليوبية علي هامش مشاركته باحتفالية محافظة القليوبية بعيد القومي ال155 والتي تأتي في ذكرى افتتاح القناطر الخيرية، بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، وعدد من الوزراء والمحافظين السابقين، إن طلب العلم فريضة علي كل مسلم ومسلمة ومن حق أي راغب في الدراسة بمراكز الثقافة الإسلامية أن يتقدم دون التقيد بشرط السن طالما المتقدم يريد تحصيل العلم وقادرا علي الدراسة والحضور لخدمة الدعوة الإسلامية.

وأضاف، أنه جرى تطوير مناهج الدراسة بمراكز الثقافة الإسلامية في مجالات إعداد الدعاة ومحفظي القرآن لتقديم دراسة دعوية متكاملة.

وأوضح الوزير، أنه تم انطلاق مشروع إنارة المساجد الكبري بالطاقة الشمسية النظيفة، والبالغ عددهم 33 مسجد بمحافظة الوادي كمرحلة أولي وجاري إعداد خطة لدخول 50 مسجدا جديدا ضمن المشروع، مشيرا إلى أن الوزارة وضعت خطة متكاملة للتحول للطاقة النظيفة والتنمية المستدامة، مطالبا مديري إدارات الأوقاف بالقليوبية بتحديد المساجد الكبري لدخولها ضمن المشروع الجديد، وتشجيع رجال الخير والمحافظة علي المساهمة في تنفيذ هذا المشروع.

ووجه الوزير بضرورة العناية التامة بنظافة أسطح المساجد، مشيرا إلى أن المسجد الذي سيمنح الجودة من الفئة "أ"، سيصدر له قرار ضم كلي فوريا حتى لوكان غير مضموما للوزارة، مطالبا مسؤولي الأوقاف بالاهتمام بالوجه الحضاري للمساجد من خلال التصوير الدقيق لتحويلها كواجهة للمحافظة في إطار تشكيل الصورة الحضارية لمصر، مؤكدا أن نظافة المساجد وأركانها الأسطح الخاصة بها جزء هام من تصدير الوجه الحضاري للمحافظة والبيئة المحيطة بالمسجد.