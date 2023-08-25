نصائح مهمة من هيئة الدواء عند استخدام الترمومتر الملامس للجسم

وجهت هيئة الدواء المصرية عدد من النصائح عند استخدام مقاييس الحرارة الملامسة للجسم ​بهدف القراءة الصحيحة لدرجة حرارة الجسم.

وتضمنت أهم نصائح هيئة الدواء المصرية:

١- تحتاج إلى الانتظار ١٥ دقيقة بعد الأكل أو الشرب لقياس درجة حرارة الفم حتى لا تؤثر درجة حرارة الطعام أو المشروب على قراءة مقياس الحرارة.​

٢- إذا كنت تخطط لاستخدام مقياس حرارة ملامس لأخذ درجات الحرارة عن طريق الفم والمستقيم؛ فاستخدم مقياسين للحرارة وتصنيف أحدهما للاستخدام الفموي، والآخر للاستخدام المستقيمي. ​

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نصائح عند استخدام الترمومتر

٣- لا تستخدم نفس مقياس الحرارة في كلا المكانين.​

وحذرت هيئة الدواء المصرية من تجاهل الحمى قد يسبب مضاعفات خطيرة، ويجب استشارة الطبيب على الفور.​

وكشفت عن طرق استخدام مقاييس الحرارة الملامسة للجسم​ حيث يمكن استخدام مقاييس الحرارة على الجبهة أو الفم أو الأذن أو الإبط أو المستقيم.​

وتستخدم مقاييس الحرارة عن بعد في بعض الأماكن للكشف عن ارتفاع درجة حرارة الجسم للمترددين عليها حيث يسمح مقياس الحرارة عن بعد للناس بالبقاء بعيدًا عن بعضهم البعض؛ حيث لا يتطلب ملامسة الجلد، مما يقلل من خطر انتشار العدوى، ويوفر الوقت.​

واوضحت هيئة الدواء المصرية انه يمكن استخدام مقاييس الحرارة عن بعد على الجبهة الشريان الصدغي أو الأذن (طبلة الأذن).​

كانت قد كشفت هيئة الدواء المصرية عن وجود عدد من الأعراض يجب عند ظهورها اللجوء إلى الطبيب لمرضى القلب بعد إجراء القسطرة القلبية وتركيب الدعامات.

وتشمل تلك الأعراض:

١- الشعور بوجود كتلة صلبة مكان الجرح.

٢- تورم أو إحمرار مكان الجرح.

٣- الشعور بألم شديد في الصدر أو مكان الجرح.

٤- ارتفاع درجة الحرارة.

٥- وجود نزيف شديد من مكان الجرح.

أعراض نقص تدفق الدم

وأكدت هيئة الدواء المصرية على ضرورة الانتباه إلى الأعراض المبكرة التي يسببها نقص تدفق الدم، مثل:

١- ألم الصدر الذبحة الصدرية

٢- ألم الساق أو الذراع أو الإحساس بالتنميل؛ لأن التشخيص المبكر يساعد على إيقاف تفاقم تصلب الشرايين

وأشارت هيئة الدواء المصرية أن الانتباه لتلك الاعراض يساعد في منع حدوث نوبة قلبية أو سكتة دماغية، وضرورة استشارة الطبيب.

اوضحت وجود عدد من الفئات يجب عليها المتابعة الدورية مع طبيب أمراض القلب منهم:

١- المتعافون من الأزمات القلبية

٢-المتعافون من جراحات القلب

٣- من أجرى قسطرة قلبية وتركيب دعامات طبية في شرايين القلب المختلفة