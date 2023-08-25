قانون التأمين الصحي الشامل، الجهات التي تقدم الخدمات وفقا لهذا القانون

كشف قانون التأمين الصحي الشامل الخدمات الصحية التأمينية لكافة الأمراض التي تقدم للمؤمن عليه وفقا لهذا القانون.

وذكرت المادة (٣) على أن تشمل خدمات النظام مجموعة الخدمات الصحية التأمينية لكافة الأمراض التى تقدم للمؤمن عليهم داخل جمهورية مصر العربية.

سواء كانت خدمات تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية أو فحوصات طبية أو معملية، وللهيئة بناءً على عرض اللجان المختصة بها إضافة خدمات أخرى إلى الخدمات المشار إليها، وذلك بمراعاة الحفاظ على التوازن المالي و الاكتواري للنظام.

وتقدم تلك الخدمات من خلال:

١ - طبيب الأسرة أو الممارس العام فى جهات العلاج المحددة.

٢ - الأطباء المتخصصين بما فى ذلك ما يتعلق بطب وجراحة الفم والأسنان.

٣ - الرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء.

٤ - العلاج والإقامة بالمستشفى أو المركز المتخصص وإجراء العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى.

٥ - الفحص بالتصوير الطبى والفحوصات المعملية وغيرها من الفحوصات الطبية وما فى حكمها.

٦ - الخدمات التأهيلية والعلاج الطبيعى والأجهزة التعويضية طبقا للقوائم الأساسية التى تصدر عن اللجان المتخصصة بالهيئة.

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قانون التأمين الصحي الشامل

٧ - تحرير الوصفات الطبية وصرف الأدوية والمستلزمات اللازمة للعلاج, طبقًا للقوائم الأساسية والتكميلية التى تصدر عن اللجان المتخصصة بالهيئة, وكذا عمل التقارير الطبية اللازمة.

٨ - الكشف الطبي الابتدائي والدوري لكل مرشح للعمل للتحقق من لياقته الصحية والنفسية.

٩ - العلاج بالخارج لمن يستحيل علاجه من خلال الخدمات المقدمة داخل جمهورية مصر العربية ويتوافر له علاج بالخارج، بناءً على تقرير يصدر من لجنة مختصة بهذا الشأن وتشكل بمعرفة الهيئة، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات عملها.

التأمين الصحي الشامل

التأمين الصحى، والمادة (٣٩) يتعين على أجهزة الدولة والمنشآت الطبية معاونة هيئة الاعتماد والرقابة في أداء مهامها وتيسير مباشرتها للأعمال اللازمة لتحقيق أهدافها، وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بذلك.

قانون التأمين الصحى الشامل

قانون التأمين الصحى الشامل، (٢٠) جنيهًا عن كل عام, عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة.

(٥٠) جنيهًا عن كل عام، عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات ذات السعة اللترية أقل من ١.٦ لترًا.

قانون التأمين الصحى الشامل، (١٥٠) جنيهًا عن كل عام, عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات ذات السعة اللترية ١.٦ لترًا وأقل من ٢ لتر.

(٣٠٠) جنيه عن كل عام, عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات ذات السعة اللترية ٢ لتر أو أكثر.

مبلغ يتراوح من (١٠٠٠) إلى (١٥٠٠٠) جنيه عند التعاقد مع النظام بالنسبة للعيادات الطبية ومراكز العلاج والصيدليات وشركات الأدوية، وفقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

(١٠٠٠) جنيه عن كل سرير عند استخراج تراخيص المستشفيات والمراكز الطبية.

مساهمة تكافلية، بواقع (٠.٠٠٢٥%) (اثنين ونصف في الألف) من جملة الإيرادات السنوية للمنشآت الفردية وللشركات أيًا كانت طبيعتها أو النظام القانوني الخاضعة له، والهيئات العامة الاقتصادية ولا تعد هذه المساهمة من التكاليف واجبة الخصم فى تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل، ويتم تحصيلها وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

(٥٠%) من قيمة الإيرادات المحصلة عن لوائح تنمية الموارد الذاتية لتحسين كفاءة المستشفيات, والصادرة بقراري وزير الصحة رقم ٢٣٩ لسنة ١٩٩٧، و٢٠٠ لسنة ٢٠٠٢.

خدمات التأمين الصحي

طابع دمغة بفئة خمسة جنيهات باسم النظام يلصق على الطلبات التى تقدم إلى الهيئة وهيئة الرعاية وهيئة الاعتماد والرقابة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الطلبات التى يتم إعفاؤها من لصق هذا الطابع.

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