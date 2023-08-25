الجمعة 25 أغسطس 2023
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سياسة

بالأسماء، رئيس الحركة الوطنية يعتمد تشكيلات أمانة العضوية بالحزب

رؤوف السيد رئيس حزب
رؤوف السيد رئيس حزب الحركة الوطنية، فيتو

وافق اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية على تشكيلات هيئة مكتب أمانة الشئون المالية وشئون العضوية بالحزب والتي ضمت في عضويتها 25 عضوا جديدا برئاسة محمود النجار أمين عام الشئون المالية وشئون العضوية.

 

حزب الحركة الوطنية المصرية 


جاء ذلك بناء على مذكرة عرض تقدم بها الدكتور أحمد الضبع نائب رئيس الحزب والأمين العام تضمنت التشكيلات الجديدة وبعد موافقة رئيس الحزب أصدر الامين العام القرار الذي حمل رقم 39 لسنة 2023 بالتشكيلات الجديدة في ضوء قانون الأحزاب السياسية رقم (40) لسنة 1977 وتعديلاته وبعد الاطلاع على لائحة النظام الأساسي.

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تشكيلات حزب الحركة الوطنية 

 

الحركة الوطنية، وشمل القرار تعين 25 عضوا جديدا كأعضاء بهيئة مكتب أمانة الشئون المالية وشئون العضوية بالحزب وهم كالآتي:
1- محمود فتحي عبد السميع السيد النجار  أمين عام الشئون المالية وشئون العضوية
2- محمد احمد محمد حسين أمين مساعد للشئون المالية 
3- كريم أسامة سعدالدين محمد رجب  أمين مساعد للشئون المالية
4- سامح ماجد بشاره أمين مساعد للشئون المالية 
5- مصطفي محمد منير محمود الحجار  أمين مساعد للشئون المالية 
6- مصطفي عبداللطيف محمد  أمين مساعد لشئون العضوية 
7- محمد وحيد محمد عبدالمنعم  أمين مساعد لشئون العضوية 
8- جاسر أسامة سعد الدين محمد رجب  أمين مساعد لشئون العضوية
9- شوقي محمد علي عضو هيئة مكتب للشئون المالية
10- محمد جلال محمود الغازي عضو هيئة مكتب للشئون المالية
11- محسن أبراهيم محمد النادى عضو هيئة مكتب للشئون المالية
12- محمود حسن السيد حسن عضو هيئة مكتب لشئون المالية
13- يحي إبراهيم محمد عضو هيئة مكتب  لشئون العضوية 
14- إيهاب محسن أبو الحمد عبد الله خميس عضو هيئة مكتب 
لشئون العضوية
15- عادل السيد محمد السيد عضو هيئة مكتب لشئون العضوية
16- حامد حسين عيد حسين عضو هيئة مكتب لشئون العضوية 
17- سيد أحمد محمد عضو هيئة مكتب لشئون العضوية
18- ممدوح مصطفي السيد عطوة عضو هيئة مكتب لشئون العضوية
19- هاني ماهر إبراهيم سعده عضو هيئة مكتب لشئون العضوية 
20- مدحت محمد عبد السلام السوداني عضو هيئة مكتب لشئون العضوية
21- محمد نعيم بشير عضو هيئة مكتب لشئون العضوية 
22- داليا عبدالنبي جاد عضو هيئة مكتب لشئون العضوية 
23- سماح محمد يسرى توفيق إبراهيم عضو هيئة مكتب لشئون العضوية
24- جيهان حسن مرسي عضو هيئة مكتب لشئون العضوية
25- ثريا محمد أبو زيد  فرغلي عضو هيئة مكتب لشئون العضوية

 

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