الجمعة 25 أغسطس 2023
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محافظات

ضبط أجولة دقيق مدعم وكمية من النخالة الناعمة في حملة تموينية بأسيوط

الدقيق البلدي المدعم،
الدقيق البلدي المدعم، فيتو

وجه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على الأسواق بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة للتصدي لمحاولات الاتجار بالسلع المدعمة بالسوق السوداء والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه بمراكز وقرى المحافظة وتنفيذ الحملات في مواعيد مختلفة لتحقيق الانضباط والقضاء على جميع صور التلاعب وردع كل من تسول له نفسه اﻹضرار بحقوق المواطنين.

وأشار إلى اتخاذ الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عدة إجراءات وقرارات للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه مطالبًا بمتابعة توافر السلع الغذائية الأساسية وإحكام الرقابة على الأسواق ورصد أي مخالفات أو أي صور الاستغلال التجاري وحماية جمهور المستهلكين من الغش بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة التنفيذية على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين الذين يتلاعبون بقوت المواطنين.

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دقيق بلدي مدعم 

وفي هذا الإطار شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم حملة على المطاحن والمخابز البلدية بدائرة المركز بالاشتراك مع مفتشي مديرية التموين ومباحث التموين أسفرت عن ضبط كمية من الدقيق 16 شيكارة بلدي خاص بالمخابز ومحظور تداوله خارج إطار القانون. 

تحرير مخالفات للمخابز 

كما تم ضبط كمية من النخالة الناعمة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر وإرسالها للنيابة لاتخاذ اللازم قانونًا كما تم التفتيش علي عدد من المخابز البلدية وتحرير عدة مخالفات ما بين خبز غير مطابق للمواصفات ونقص وزن بالرغيف وعدم نظافة أدوات العجن بالمخبز وغيرها من المخالفات وتم تحرير محاضر تموينية بالمخالفات التي تم ضبطها لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه أكد مصطفى على رئيس مركز ومدينة الغنايم على استمرار الحملات بناءً على توجيهات محافظ أسيوط ومتابعة الأسواق ورصد المخالفات لحماية المستهلك من جميع أشكال الغش التجاري والحد من تهريب السلع المدعمة ووصول الدعم لمستحقيه.

ضبط 5000 شيكارة دقيق بلدي غير مطابق للمواصفات بمطحن بأسيوط

ضبط أجولة دقيق بلدي مدعم خلال حملة تموينية بأسيوط

جدير بالذكر أن محافظ أسيوط أعلن ـ في وقت سابق ـ عن تخصيص أرقام إدارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات ومنها رقم (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم ( 01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg".

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