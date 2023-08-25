الجمعة 25 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

سعر جرام الذهب، المؤشر العالمي للمعدن الأصفر اليوم الجمعة 25-8-2023

الذهب، فيتو
الذهب، فيتو

المؤشر العالمي للذهب، تشهد أسعار الذهب ارتفاعا عالميا في حركة المؤشرات، وخلال هذه الفترة تحديدا انعكس هذا على السوق المحلي والذي يشهد تحركات صاعدة في  سعر الجرام يوميا، حيث أن الذهب يعد ملاذا آمنا لأصحاب المحافظ الاستثمارية، وأداة استثمارية  قوية بالإضافة لسندات الدولار والعقارات والتداول في البورصة بلا شك. 

التحليل الفنى للذهب اليوم الخميس، فيتو 

مؤشرات الذهب في البورصة المصرية 

وجاءت أسعار الذهب اليوم كالتالي: بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 2591.46 جنيه  للطلب، ويمكن القول إن السعر الاسترشادي لـسعر جرام الذهب اليوم هو معيار ومقياس لحركة تداولات الذهب يوميًّا بالأسواق، والمنشور على موقع البورصة المصرية وعلى حسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية يمكن تحديد سعر الجرام، وبحسب السعر المتاح على موقع البورصة المصرية، فإن السعر المتاح للشراء لعيار 24 يمكنك معرفته يوميًّا من خلال الموقع الرسمي للبورصة المصرية باستثناء يومي العطلات، الجمعة والسبت  من  هنـــــــــا 

Advertisements

المعدن الأصفر فاجئ الجميع

المعدن الأصفر فاجأ الجميع وهناك حاليا صعود واضح في مؤشر الذهب التصحيحي العالمي عند المستوى 1914 دولار للأونصة الواحدة، وهذا بعدما جاء السعر للأونصة الواحدة هابطا من المستوى 1990 دولار للأونصة الواحدة كما أن هناك هبوطا من السعر العالمي حاليا في تلك الفترة بعد استمرار رفع سعر الفائدة الأمريكية، مشيرا إلى أن الذهب في اتجاه هبوط منذ 8 أسابيع والهدف التالي هو 1920 نقطة لعقود فيوتشرز للذهب ولكن مع ذلك هناك مقاومة عنيفة لهذا السعر.

كما تشهد أسعار الذهب صعودا في حركة التداولات بالبورصة العالمية بعد أن تسببت بيانات الوظائف الأمريكية في شكوك بشأن قوة سوق العمل الأمريكي وبالتالي مسار أسعار الفائدة القادم، حيث ارتفع سعر الذهب  عند المستوى 1917 دولار للأونصة ليشهد تغيرات حول هذا المستوى. 

الذهب، فيتو 

رحلة الذهب عالميًّا 

وما يقرب من 75٪ من الذهب المتداول اليوم تم استخراجه منذ عام 1910 بالرجوع إلى بيانات مجلس الذهب العالمي فإن إجمالي كمية الذهب المستخرج في العالم حوالي 190 ألف طن، ويمكن تمثيل الكمية بمكعب بطول ضلع يبلغ حوالي 21 مترًا ؛ وبلغ احتياطي الذهب 54 ألف طن، وإذا كان سعر أونصة الواحدة حوالي 1.5 دولار أمريكي، فيعادل إجمالي قيمة التعدين حوالي 9 تريليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل 40٪ من تجارة الذهب الحالية التي نشأت في القارة السمراء القديمة أفريقيا، وبلغ إنتاجها ذروته عام 1970، حوالي 1480 طنًا، أي ما يعادل 79٪ من موارد الذهب العالمية.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

الذهب الدهب سعر الذهب سعر الذهب عالميا سعر الدهب عالميا اسعار الدهب النهارده الجمعه 25 8 2023 عر جرام الذهب اليوم الجمعه 25 8 2023 الذهب اليوم الجمعه 25 8 2023 سبيكة ذهب 25 8 2023 سعر الذهب ف سعر الذهب فى مصر النهارده بكام الدهب النهارده 25 8 2023 سبيكة رخيصة سعر الذهب فى الخليج

مواد متعلقة

خبير: جولة رامي الدكاني على هامش مؤتمر البريكس تسويق مثالي للسوق المصري

خبير يشيد بتعيين الشيخ رئيسا للبورصة: هيعزز لغة الحوار التي فقدتها خلال سنوات

الأكثر قراءة

الخطيب يطلب تقريرا عن أزمة لاعب الأهلي

تكليفات رئاسية للحكومة وقرارات جمهورية هامة ورسائل طمأنة للمصريين

ماذا قالت الصحف الإنجليزية عن عرض اتحاد جدة لضم محمد صلاح؟

قبل إعلانها رسميا، خريطة مواعيد الانتخابات الرئاسية المقبلة

الزمالك يستقر على موعد الودية الأولى استعدادا للموسم الجديد

مصرع وإصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق الإسكندرية - مطروح الساحلي

أول تعليق من الجزائر بعد رفض طلبها للانضمام إلى بريكس (فيديو)

رونالدو وماني يقودان تشكيل النصر المتوقع أمام الفتح

Advertisements

منوعات

المزيد

أمر بضبط وإحضار الساحر البرازيلي رونالدينيو

القمر الأزرق، ظاهرة فلكية نادرة لن تتكرر خلال عقد من الزمان

جنين عمره 40 عاما، آلام في بطن ثمانينية تكشف مفاجأة أذهلت الأطباء

إيسيسكو تطلق مبادرة "اقرأوه لتفهموه" ردا على تكرار حرق نسخ المصحف

المزيد

خدمات

المزيد

بكام الدينار الكويتي، سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي

ثبات سعر اليوان الصيني في البنك المركزي صباح اليوم

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 25-8-2023 في مصر

أسعار السيراميك اليوم الجمعة 25-8-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

30 عاما بأسواق المال، من هو أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية الجديد؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

5 أعمال مستحبة في ليلة الجمعة

تفسير حلم الحديقة في المنام وعلاقته بالأزمات المالية وكثرة الديون

خريطة افتتاحات المساجد الجديدة في محافظات الجمهورية

المزيد
الجريدة الرسمية