الجمعة 25 أغسطس 2023
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رياضة

الشرق للتأمين يضم هشام محي لاعب سيراميكا السابق

هشام محي
هشام محي

تعاقد نادي الشرق للتأمين في القسم الثاني “ب”، مع هشام محي مهاجم تيم إف سي والشمس والاتصالات وسيراميكا كيلوباترا السابق.

ووقع هشام محي على عقود انضمامه للفريق لمدة موسمين في حضور وكيل أعماله مصطفى إسماعيل.

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وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري برئاسة عامر حسين، عن جدول مباريات دوري القسم الثاني أ أو ما يطلق عليه دوري المحترفين بشكله الجديد المكون من 20 فريقا.. وجاء على النحو التالي:

جدول مباريات دوري المحترفين، فيتو

دوري المحترفين، أقيمت مراسم سحب قرعة بطولة دوري القسم الثاني "المجموعة الأولى" والمعروف بدوري المحترفين.

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 وأسفرت قرعة الجولة الأولى من البطولة عن المواجهات التالية:

راية X طنطا
وادي دجلة X المقاصة
السكة X لافيينا
النصر للتعدين X بترول أسيوط
بروكسي X القناة
بتروجيت X أسوان
النجوم X مكادي
دكرنس X المصرية للاتصالات
جمهورية شبين X غزل المحلة
حرس الحدود X أبو قير للأسمدة

 

 

وسبق القرعة إجراء قرعة علي ٣ ملاعب مشتركة بين ٦ أندية، لتفادي تسكين مباراتين علي نفس الملعب بالجولة ذاتها، وتمت تلك القرعة بين أندية راية وحرس الحدود، والاتصالات ووادي دجلة، واسوان والنصر للتعدين.

وتواجد عدد من ممثلي الأندية بمقر اتحاد الكرة انتظارًا لقرعة دوري المحترفين والتي ستقام بعد قليل.

وأكدت الأندية أن إقامة دوري المحترفين من دور واحد غير عادل وغير منصف وذلك لانتهاء الدوري مبكرًا فماذا ستفعل الأندية باقي الموسم ؟.

وتابع مسؤولي الأندية أن اتحاد الكرة رجع بالكرة المصرية للخلف خاصه مع نظام الصعود والهبوط ووجود أندية من القاهرة والجيزة بمجموعة الصعيد والتي من السهل أن تصعد من خلالها للدوري الممتاز، وهو ما حدث مع نادي الشرقية للدخان من قبل.

وأعلنت إدارة المسابقات باتحاد الكرة المصري، في وقت سابق، اللائحة المنظمة لمسابقة دوري القسم الثاني بمجموعتيه الأولى والثانية.

وتجري لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري، ظهر اليوم الثلاثاء مراسم قرعة دوري القسم الثاني أ بمسماه الجديد “دوري المحترفين” والذي يضم 20 فريقًا. 

وحددت اللائحة التي أصدرها اتحاد الكرة الأربعاء قبل الماضي، نظام الهبوط في الموسم الجديد، من دوري المحترفين إلى دوري القسم الثاني ب، وكذلك الهبوط من دوري القسم الثاني ب، إلى دور القسم الثالث على النحو التالي:

أولا: الهبوط في دوري المحترفين

الأندية التي تحتل المراكز الست الأخيرة في دوري المحترفين (القسم الثاني أ) بعد إقامة دوري من دور واحد بين الأندية من المركز الحادي عشر للمركز العشرين، تهبط مباشرة لدوري القسم الثاني ب في الموسم 2024 - 2025، في حين تصعد بدلا منها الأندية الست التي تحتل صدارة المجموعات الست في دور القسم الثاني ب لدوري المحترفين (القسم الثاني أ).

نظام الهبوط في دوري القسم الثاني أ، ب، فيتو

ثانيا: الهبوط في دوري القسم الثاني ب

الأندية التي تحتل المركز الأخير في المجموعات الست بدوري القسم الثاني ب، تهبط مباشرة لدوري القسم الثالث في الموسم بعد القادم 2024 - 2025.

أصدرت أندية الدوري المحترفين بيانًا جديدًا للرد على إعلان إدارة المسابقات باتحاد الكرة المصري، اللائحة المنظمة لمسابقة دوري القسم الثاني بمجموعتيه الأولى والثانية.

وأكدت الأندية أن اتحاد الكرة يومًا بعد يوم يسيء لنفسه ويبرهن جهله باللوائح وعليه أن ينفذ المادة 33 بإقامة جمعية عمومية للاتحاد.

وتابع البيان: أن بيان اتحاد الكرة أظهر جهله في التحديث عن نسب الأندية وهو ما يخالف نص المادة 60 دون أن يعلم أن التسويق والدعاية وإبرام الصفقات هي من عمل رابطة أندية القسم الثاني.

وشدد البيان: لن نصمت ونسكت على استمرار ارتكاب المخالفات وترديد الأكاذيب وتضارب القرارات والترضيات.

وأكدت الأندية أنها ستصعد الأمر للفيفا من أجل القضاء على عناد اتحاد الكرة وأصبحت الحقيقة مكشوفة ومفضوحة.

 

هشام محي سيراميكا الشرق للتامين مصطفى اسماعيل دوري المحترفين

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