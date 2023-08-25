بسبب إنتي معفنة، حقيقة التحقيق مع عمر كمال وحمو بيكا

تصدر اسم المطرب عمر كمال، ومؤدي المهرجانات حمو بيكا، مؤشرات البحث على “جوجل” بسبب مقطع أغنية ساخرة بعنوان “إنتي معلمة”، والذي استبدال فيها الثنائي كلمات الأغنية الأصلية “إنتي معلمة".

في هذا السياق، ظهر الثنائي بتقديم الأغنية بشكل ساخر وكوميديا، وهو ما تفاعل معه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض، وعرضهم للانتقادات من بعض الأشخاص.

من ناحية أخري، رد أحد أعضاء نقابة المهن الموسيقية، على الواقعة وكشف حقيقة تحويلهم للتحقيق، قائلا:" حمو بيكا وعمر كمال لم يرتكبوا جرمًا، والأمر واضح أنه سخرية على السوشيال ميديا، ولم تكن أغنية تم طرحها للجمهور"

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وأضاف المصدر:" مش كل ما مطرب مهرجان يعمل حاجة هنوقفه عن الغناء ونحوله للتحقيق، والواقعة تختلف تمامًا عن واقعة كزبرة"

وأكد المصدر لفيتو، أن الثنائي لم يصدر ضدهم أي قرار بالإيقاف، ولكن تم توجيه إنذار بعدم نشر أي فيديوهات تسيء لأي مطرب أو للمرأة، وتقديم محتوي فني نظيف"

وعلق أمير سامي، مدير أعمال المطرب عمر كمال على حالة الجدل المثارة خلال الساعات الماضية بشأن مقطع فيديو “إنتي معفنة” على غرار الأغنية الأصلية التي تحمل اسم “إنتي معلمة”، والتي غناها كل من عمر كمال وحمو بيكا.

مدير أعمال عمر كمال

وقال أمير سامي في تصريح خاص لـ"فيتو": "إنتي معفنة ليست أغنية ولم يتم طرحها من الأساس ولا يوجد أي أغنية جديدة رسمية طرحها عمر كمال مع حمو بيكا".

أزمة فيديو إنتي معفنة

كانت بداية الأزمة عندما نشر عمر كمال مقطع فيديو رفقة حمو بيكا علي حسابه الشخصي عبر “فيس بوك” منذ أيام وعرضهم للهجوم الحاد واعتبره البعض إهانة للمرأة.

عمر كمال

ومن ناحية أخرى، طرح عمر كمال أغنيته الجديدة مع عبد الباسط حمودة والتي جاءت بعنوان “السخان” وذلك منذ أيام علي موقع يوتيوب ومنصات الموسيقي.

وكان عمر كمال قد طرح أغنية "قلبي خسة" مؤخرًا بالتعاون مع أيتن عامر ضمن أحداث فيلم "ساعة إجابة".

والأغنية من كلمات مصطفى حسن وألحان كريم عاشور ومن توزيع أحمد وحيد.