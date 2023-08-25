الجمعة 25 أغسطس 2023
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خارج الحدود

أول تعليق من الجزائر بعد رفض طلبها للانضمام إلى بريكس (فيديو)

بريكس، فيتو
بريكس، فيتو

في أول تعليق لها بعد رفض طلبها للانضمام إلى "بريكس"، أعلنت الجزائر أنها "أخذت علما" بقرار قمة بريكس قبول عضوية 6 دول جديدة في المجموعة، وهي ليست من ضمنهم، مؤكدة أن إمكانياتها ومكانتها وموقعها الجغرافي تخلق فرصا للتعاون والشركة.

خيار التحالف هو خيار سيادي واستراتيجي

وقال وزير المالية الجزائري لعزيز فايد، خلال كلمة له في اليوم الأخير لقمة "بريكس" بصفته ممثلا للرئيس عبد المجيد تبون، إن بلاده تقدمت بترشحها للانضمام إلى المجموعة من منطلق "إدراكها أن خيار التحالف والتكتل هو خيار سيادي واستراتيجي وتنموي من شأنه أن يشكل لبنة تضاف لأطر التعاون والشراكات القائمة مع مكونات المجتمع الدولي الأخرى".

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وأوضح لعزيز فايد: "لقد أخذت بلادي علما بالقرار الذي أعلن عنه قادة مجموعة البريكس والقاضي بدعوة 6 دول جديدة لعضوية المجموعة"، وفتح المجال في المستقبل القريب لدول أخرى.

التاريخ المجيد والموقع الجيواستراتيجي

وأشار إلى أن "قناعتنا تظل راسخة بأن الجزائر بتاريخها المجيد ورصيدها الثري في مختلف المجالات، بالإضافة إلى موقعها الجيواستراتيجي تقدم لعضويتها مزايا جلية".

وأضاف فايد أن الجزائر تعول في ذلك على "اقتصادها المتنوع والنمو التصاعدي بفضل طاقة شبانية خلاقة وموارد طبيعية وفيرة، تخلق كلها فرص للتعاون المثمر داخل المجموعة".

وأمس الخميس، أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا الاتفاق على انضمام كل من السعودية والإمارات ومصر وإيران وإثيوبيا والأرجنتين إلى "بريكس".

طلبات انضمام من جانب أكثر من 20 دولة

ويوم الثلاثاء الماضي، انطلقت في مدينة جوهانسبرج أعمال الاجتماعات الـ 15 للمجموعة، وكان في جدول أعمالها بحث طلبات انضمام من جانب أكثر من 20 دولة، بالإضافة إلى مناقشة مشاريع لتعزيز الاستثمار في إفريقيا.

ويهدف أعضاء "بريكس" إلى تقوية التكتل ضمن جهود لتأسيس نظام اقتصادي عالمي جديد متعدد الأقطاب.

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بريكس الجزائر وزير المالية الجزائري لعزيز فايد عبد المجيد تبون رئيس جنوب افريقيا سيريل رامافوزا جوهانسبرج

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