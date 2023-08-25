أول تعليق من الجزائر بعد رفض طلبها للانضمام إلى بريكس (فيديو)

في أول تعليق لها بعد رفض طلبها للانضمام إلى "بريكس"، أعلنت الجزائر أنها "أخذت علما" بقرار قمة بريكس قبول عضوية 6 دول جديدة في المجموعة، وهي ليست من ضمنهم، مؤكدة أن إمكانياتها ومكانتها وموقعها الجغرافي تخلق فرصا للتعاون والشركة.

خيار التحالف هو خيار سيادي واستراتيجي

وقال وزير المالية الجزائري لعزيز فايد، خلال كلمة له في اليوم الأخير لقمة "بريكس" بصفته ممثلا للرئيس عبد المجيد تبون، إن بلاده تقدمت بترشحها للانضمام إلى المجموعة من منطلق "إدراكها أن خيار التحالف والتكتل هو خيار سيادي واستراتيجي وتنموي من شأنه أن يشكل لبنة تضاف لأطر التعاون والشراكات القائمة مع مكونات المجتمع الدولي الأخرى".

Advertisements

وأوضح لعزيز فايد: "لقد أخذت بلادي علما بالقرار الذي أعلن عنه قادة مجموعة البريكس والقاضي بدعوة 6 دول جديدة لعضوية المجموعة"، وفتح المجال في المستقبل القريب لدول أخرى.

التاريخ المجيد والموقع الجيواستراتيجي

وأشار إلى أن "قناعتنا تظل راسخة بأن الجزائر بتاريخها المجيد ورصيدها الثري في مختلف المجالات، بالإضافة إلى موقعها الجيواستراتيجي تقدم لعضويتها مزايا جلية".

وأضاف فايد أن الجزائر تعول في ذلك على "اقتصادها المتنوع والنمو التصاعدي بفضل طاقة شبانية خلاقة وموارد طبيعية وفيرة، تخلق كلها فرص للتعاون المثمر داخل المجموعة".

وأمس الخميس، أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا الاتفاق على انضمام كل من السعودية والإمارات ومصر وإيران وإثيوبيا والأرجنتين إلى "بريكس".

طلبات انضمام من جانب أكثر من 20 دولة

ويوم الثلاثاء الماضي، انطلقت في مدينة جوهانسبرج أعمال الاجتماعات الـ 15 للمجموعة، وكان في جدول أعمالها بحث طلبات انضمام من جانب أكثر من 20 دولة، بالإضافة إلى مناقشة مشاريع لتعزيز الاستثمار في إفريقيا.

ويهدف أعضاء "بريكس" إلى تقوية التكتل ضمن جهود لتأسيس نظام اقتصادي عالمي جديد متعدد الأقطاب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.