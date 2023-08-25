ختام ورشة حرفية حول فن الديكوباج والرسم بالرمل بالوادي الجديد

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، فاعليات اليوم الأخير والنهائي وعرض المنتجات والخامات ورش العمل، بمركز شباب الزهور بقطاع الخارجة، بمشاركة عدد 15 فتاة من أندية الفتاة والتطوع.

وأوضح بهاء شوقي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد في بيان له اليوم الجمعة، استمرار الفاعليات بالتدريب لمدة 3 أيام ابتداء من 23 أغسطس حتى 25 أغسطس 2023، وقام المدرب نبيل جميل عبد الرحمن بتدريب الفتيات نظري وعملي على أكمل وجه.

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ولفت مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد، إلي أن ورشة العمل تناولت التعريف بفن الديكوباج وهو عبارة عن تقطيع ( الصور - الورق - القطع الخشبية - الأصداف ) ولصقهم على الأسطح الخشبية المختلفة باستخدام خامات بسيطة وقديمة للحصول على لوحات فنية جميلة مثل المزهريات، والصناديق، والأطباق الخزفية وغيرها، حتى تكتسب مظهرًا فنيا يشبه الأعمال اليدوية الحرفية.

وأكد بهاء أن الدورة تستهدف تنمية قدراتهم وبث روح التعاون والابتكار فيما بينهم، كما يأتى، باعدادهم وفق احتياجات سوق العمل، وتنمية مهاراتهم الحياتية والتكنولوجية، وتدريبهم على الحرف اليدوية، بهدف تحقيق مبدأ التكامل بين النظرية والتطبيق وذلك من خلال اكتسابهم كل من المعلومات النظرية والمهارات العقلية.

وأكد مدير عام الشباب والرياضة، أن الفتيات أثبتت تفوقا كبيرا وكشفت عن مواهب دفينة خاصة، وأن التحلى بالصبر والأمانة هو الطريق للنجاح فى المشروعات الصغيرة،، تزامنًا مع رؤية مصر 2030، وتأهيلهم لدخول سوق العمل والقضاء على البطالة وتحسين مستوى معيشتهم الحياتية.

أكد شوقي، على ضرورة الاهتمام بالشباب بإعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن والعمل علي شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع وذلك من خلال تنفيذ ورش عمل تدريبية وندوات تثقيفية تساعدهم على تنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم لفتح آفاق جديدة لهم للإندماج بسوق العمل.

يأتي الورشة برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، وتوجيهات ومتابعة بهاء شوقي مدير عام الشباب والرياضة.