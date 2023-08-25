الجمعة 25 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

ختام ورشة حرفية حول فن الديكوباج والرسم بالرمل بالوادي الجديد

الرسم بالرمل، ڤيتو
الرسم بالرمل، ڤيتو

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، فاعليات اليوم الأخير والنهائي وعرض المنتجات والخامات ورش العمل، بمركز شباب الزهور بقطاع الخارجة، بمشاركة عدد 15 فتاة من أندية الفتاة والتطوع.

وأوضح بهاء شوقي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد في بيان له اليوم الجمعة، استمرار الفاعليات بالتدريب لمدة 3 أيام ابتداء من 23 أغسطس حتى 25 أغسطس 2023، وقام المدرب نبيل جميل عبد الرحمن بتدريب الفتيات نظري وعملي على أكمل وجه.

Advertisements

ولفت مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد، إلي أن ورشة العمل تناولت التعريف بفن الديكوباج وهو عبارة عن تقطيع ( الصور - الورق - القطع الخشبية - الأصداف ) ولصقهم على الأسطح الخشبية المختلفة باستخدام خامات بسيطة وقديمة للحصول على لوحات فنية جميلة مثل المزهريات، والصناديق، والأطباق الخزفية وغيرها، حتى تكتسب مظهرًا فنيا يشبه الأعمال اليدوية الحرفية.

وأكد بهاء أن الدورة تستهدف تنمية قدراتهم وبث روح التعاون والابتكار فيما بينهم، كما يأتى، باعدادهم وفق احتياجات سوق العمل، وتنمية مهاراتهم الحياتية والتكنولوجية،  وتدريبهم على الحرف اليدوية، بهدف تحقيق مبدأ التكامل بين النظرية والتطبيق وذلك من خلال اكتسابهم  كل من المعلومات النظرية والمهارات العقلية.

وأكد مدير عام الشباب والرياضة، أن الفتيات أثبتت تفوقا كبيرا وكشفت عن مواهب دفينة خاصة، وأن التحلى بالصبر والأمانة هو الطريق للنجاح فى المشروعات الصغيرة،، تزامنًا مع رؤية مصر 2030، وتأهيلهم لدخول سوق العمل والقضاء على البطالة وتحسين مستوى معيشتهم الحياتية.

أكد شوقي، على ضرورة الاهتمام بالشباب بإعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن والعمل علي شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع وذلك من خلال تنفيذ ورش عمل تدريبية وندوات تثقيفية تساعدهم على تنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم لفتح آفاق جديدة لهم للإندماج بسوق العمل.

يأتي الورشة برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، وتوجيهات ومتابعة بهاء شوقي مدير عام الشباب والرياضة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الرسمل بالرمل في الوادي الجديد مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد القضاء علي البطالة المهارات العقلية المشروعات الصغيرة مصر 2030

مواد متعلقة

محافظ الوادي الجديد يوقع مذكرة تفاهم لتوصيل الصرف الصحي لمنطقة عين البرج

بخصم 50%، بدء التقديم الإلكتروني للمدرسة الرسمية الدولية Ips بالوادي الجديد

غرفة عمليات تعليم الوادي الجديد: انتظام امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة

قطع المياه عن مدينة بلاط بالوادي الجديد اليوم

إصدار 265 بطاقة تموينية ذكية للمواطنين بالوادي الجديد

خلال لقاء "صبحي" و"الزملوط"، بروتوكول لقياس مستوى اللياقة البدنية لدى طلاب المدارس

الأكثر قراءة

وفاة برايت وايت نجم WWE عن عمر يناهز 36 عاما

مصرع وإصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق الإسكندرية - مطروح الساحلي

الأرصاد تحذر سكان هذه المدن من رياح مثيرة للرمال والأتربة وأمطار رعدية

بسبب إنتي معفنة، حقيقة التحقيق مع عمر كمال وحمو بيكا

أول تعليق من وزير المالية على انضمام مصر لتجمع البريكس

أول تعليق من الجزائر بعد رفض طلبها للانضمام إلى بريكس (فيديو)

غموض حول العثور على جثة يفجيني بريجوجين.. كيف تعرف قادة فاجنر على جثة قائدهم ومساعده؟

الخطيب يطلب تقريرا عن أزمة لاعب الأهلي

Advertisements

منوعات

المزيد

أمر بضبط وإحضار الساحر البرازيلي رونالدينيو

القمر الأزرق، ظاهرة فلكية نادرة لن تتكرر خلال عقد من الزمان

جنين عمره 40 عاما، آلام في بطن ثمانينية تكشف مفاجأة أذهلت الأطباء

إيسيسكو تطلق مبادرة "اقرأوه لتفهموه" ردا على تكرار حرق نسخ المصحف

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السيراميك اليوم الجمعة 25-8-2023 في الأسواق

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الجمعة 25-8-2023 بالأسواق

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 25-8-2023 في مصر

سعر الجنيه المصري مقابل الدولار اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

30 عاما بأسواق المال، من هو أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية الجديد؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحديقة في المنام وعلاقته بالأزمات المالية وكثرة الديون

خريطة افتتاحات المساجد الجديدة في محافظات الجمهورية

الإفتاء توضح حكم صلاة المرأة الظهر يوم الجمعة والإمام يخطب

المزيد
الجريدة الرسمية