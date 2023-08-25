الجمعة 25 أغسطس 2023
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أخبار مصر

قبول دفعة جديدة بالمعهد العالي لتكنولوجيا النقل للعام الدراسي 2023-2024

قطار، فيتو
قطار، فيتو

أعلن المعهد العالي لتكنولوجيا النقل بوردان عن قبول دفعة جديدة من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة (علمي رياضة)، والمدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات (شعبتي الكهرباء والميكانيكا) وما يعادلها لنفس العام الدراسي فقط وفقًا للشروط التالية:

1- يتم ترشيح الطلاب عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد في نفس سنة حصول الطالب على المؤهل، وفقا للحد الأدنى للقبول - دون الحضور لمقر المعهد.

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2- يشترط ان لا يزيد سن الطالب عن ٢٢ عاما فى أول اكتوبر ۲۰۲٣.

3- أن يكون الطلبة المتقدمين متفرغين للدراسة.

4- ان يجتاز الطلاب اختبارات القبول التي تحددها إدارة المعهد (رياضية – طبية - سمات...).

والجدير بالذكر أن الدراسة بالمعهد لمدة أربع سنوات ويحصل الطلاب على درجة البكالوريوس في التخصص (بنظام ۲ +۲) طبقًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات رقم ( 262 ) بتاريخ 17 / 8 / 2023

، مع إمكانية أن يكتفي الطالب بالحصول على درجة الدبلوم الفني فوق المتوسط بعد أول عامين من الدراسة، أو استكمال الدراسة للحصول على البكالوريوس.

وتنقسم الدراسة بالمعهد إلى قسمين وهما قسم (تكنولوجيا ميكانيكا الوحدات المتحركة) والتي تؤهل لوظائف قائد قطار، تكنولوجى ميكانيكا ديزل - تكنولوجى كهرباء، بالإضافة إلى قسم (تكنولوجيا التحكم بالإشارات الكهربية) والتي تؤهل لوظيفة تكنولوجى اشارات او تحكم بالهيئة أو نظم الجر الكهربائي بهيئة الأنفاق والمشروعات الحديثة للنقل السككى.

ويتم دمج التدريب العملي مع الدراسة الأكاديمية أثناء فترة الدراسة، لتأهيل الطلاب للالتحاق بسوق العمل بـ "الهيئة القومية لسكك حديد مصر" وقطاعات النقل ذات الصلة فور تخرجه واستيفائه الاشتراطات اللازمة.

ويؤكد المعهد أنه يتبع لـ (وزارة النقل) وبإشراف (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي) ومقر المعهد مدينة وردان بمحافظة الجيزة، وأن الدراسة به بنظام (الإقامة والإعاشة الداخلية) للدارسين بهدف تخريج دفعات من المتخصصين فى مجالات النقل المختلفة وبخاصة السكك الحديدية قادرين علي تلبية متطلبات سوق العمل، وذلك فى ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لقطاع النقل وبخاصة النقل السككي.

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